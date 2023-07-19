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社會 社會焦點 保障人權

轎車未禮讓行人遭攔查　2男都是失聯移工！他無照還當白牌司機

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨天晚間執行「取締酒後駕車暨行人事故高發路口精緻執法、靜桃專案｣勤務，其中在大同路上發現1輛轎車不但未禮讓行人，還搶先在行人通過斑馬線時通過，員警攔查後發現包括駕駛與乘客都是越南籍人士，員警查證身分時，駕駛出示多張證件但均與本人不相同，駕駛辯稱「那不是我」，員警透過其手機與臉書查證後確認包括駕駛與乘客等均是失聯移工，駕駛還是無照，警方交通違規部分依法告發，後續則移請桃園專勤隊收容。

▲桃園警分局昨晚執行重點交通違規勤務，在桃園區大同路發現1輛轎車未禮讓行人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨晚執行重點交通違規勤務，在桃園區大同路發現1輛轎車未禮讓行人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局18日晚間執行「取締酒後駕車暨行人事故高發路口精緻執法、靜桃專案｣，主要針對「酒後駕車、行人闖紅燈、改裝噪音車與汽機車駕駛未停讓行人、道路障礙、人行道違停、非號誌化路口未停讓」等重點違規項目進行取締。

▲桃園警分局昨晚執行重點交通違規勤務，在桃園區大同路發現1輛轎車未禮讓行人，員警立即趨前攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨晚執行重點交通違規勤務，在桃園區大同路發現1輛轎車未禮讓行人，員警立即趨前攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中武陵派出所警員邱耀志晚於間9時25分許在大同路路口處發現，一輛轎車經過路口處不但未停禮讓行人，反而搶先穿越，員警立即開啟警示燈尾隨攔查，結果發現駕駛與乘客都是越南籍移工，立即呼叫警力支援。

大批支援警力到場盤查後，27歲的轎車駕駛出示證件均非其本人，辯稱自己姓魏，員警請其寫下越南姓名，再由其手機中開啟臉書比對，竟然文字完全不同，駕駛當場辯稱大喊「那不是我」，員警質問，「你的手機、臉書竟然說不是你？」後來駕駛才坦承自己姓武，員警查證後發現武姓男子與車上26歲吳姓乘客都是越南籍失聯移工，但雙方並不認識。

▲桃園警分局昨晚執行重點交通違規勤務，在桃園區大同路攔查失聯越南移工，竟然充當白牌繼承車駕駛，被攔獲後當場認栽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨晚執行重點交通違規勤務，在桃園區大同路攔查失聯越南移工，竟然充當白牌繼承車駕駛，被攔獲後當場認栽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，武男失聯後向朋友借轎車充當白牌計程車，同時在臉書刊登廣告訊息，主要以越南籍同鄉為客群，偶爾會包車兼導遊帶同鄉跑景點，其實並無台灣駕照，員警偵訊後交通違規部分依法予以告發，後續則移請桃園市專勤隊收容，準備遣返回越南。

桃園警分局呼籲，車輛不停讓行人及行人闖紅燈等違規危險性及肇事率高，會利用各項勤務機會加強取締告發，駕駛人與行人務必養成良好的駕駛及用路習慣，落實「行人停看聽 車輛慢看停」觀念，避免發生交通事故。

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