台東8月推「水域安全親子體驗」　即日起報名

▲台東8月推水域安全親子體驗，即日起開始報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於8月份推出4場次水域安全親子體驗，除了有專業教練帶領民眾在活水湖、杉原灣體驗SUP立式划槳、趴板等水域遊憩活動，更教導民眾在自然水域環境現場，應如何觀察、判斷水域環境是否安全，如何防溺自救等水域安全觀念。即日起歡迎民眾上臉書搜尋「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加，每場次上限10組，每組為1大人至多帶2孩童，每組收費新台幣200元，邀請大小朋友一起安全玩水。

縣府交觀處表示，有別於一般水域安全教育以室內場地為主，今年特別於活水湖及杉原灣水域現場舉辦親子體驗活動，讓民眾跟著專業教練的解說指導，實際在湖水和海水的自然環境場域裡面，感受風、水深、海浪等情境，真正在湖水裡、海洋中練習操演水域安全動作和進行水域遊憩體驗，享受安全戲水的樂趣。

暑假是戲水旺季，杉原灣每年4月至9月的上午10:00到下午18:00，提供海域安全服務，有專業海域安全巡邏隊在戒護範圍內巡視民眾安全，沙灘上設置有瞭望台、AED、IRB救生艇、沙灘車等設備，為民眾預備好安全的海域遊憩環境。縣府強調，巡邏員戒護範圍是沙灘上2面紅黃旗、海面上橘色浮球圍出的範圍，戒護範圍內民眾可進行沙灘戲水及游泳；戒護範圍外是無動力水域遊憩活動區域，有白色浮球標示無動力器具出入航道，可進行獨木舟、SUP(立式划槳)、無動力小型帆船等，歡迎大家在安全的情況下盡情擁抱各式各樣的「台東藍」，享受安全玩水。



交觀處提醒民眾，在進行任何水域遊憩活動時，民眾務必先察看現場告示牌訊息，參閱即時海氣象資訊，觀察現場環境，並瞭解自己的能力和身體情況，評估風險，以保障自己水域遊憩時的安全。