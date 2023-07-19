教妹子起色心！駕訓班教練拉她「摸排檔桿」：我很硬　囚1年2月

▲小櫻到駕訓班學開車，卻遭教練伸手摸腿性騷，噁說「我很硬」，她崩潰向家人男友求助。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名21歲女子小櫻（化名）到駕訓班學開車，卻在練車時遭一旁吳姓男教練問「可不可以摸妳」，出手襲胸摸大腿，還強拉小櫻的手摸自己下體喊「我很硬」，讓小櫻嚇壞回家向家人、男友哭訴，吳男面對父母的怒火，急忙狂道歉、就怕報警丟了工作，無法養妻小，但法院審後依強制猥褻罪，處吳1年2月徒刑，不得易科與緩刑。

判決指出，小櫻2022年5月間到高雄一家駕訓班報名訓練，同月30日晚間，她如常在場地練習倒車入庫時，坐在副駕駛座的吳姓教練就藉提醒小櫻未踩煞車、摸了2次她的大腿，小櫻則婉拒「我會記得踩，用講的就好」。

但隨後在練習S型彎道時，吳男卻再也忍不住原形畢露，伸手抓住小櫻手部、問「可不可以摸妳」，不顧小櫻驚慌拒絕、就出手往胸部摸去，小櫻急忙擋掉，吳順勢將手往下觸碰她的私處，再強拉她的手撫摸自己下體，還說「我很硬」，小櫻嚇到放聲大叫「不要弄我」，吳男這才害怕引來他人注意、倉皇逃下車，不忘轉頭告誡小櫻「不要跟別人講」。

小櫻當晚返家後，被男友看出她神情低落，一問之下小櫻才大哭吐露實情，並在男友要求下告知父母，父母聽了大發雷霆、跑到駕訓班質問吳男，並全程錄音，吳連忙認錯「我確實做了比較不雅的動作」、「我保證這次是真的是初犯」，父母表示要報警處理，吳更是急著安撫「拜託啦」、「我保證不會」、「我錯了，我不應該去侵犯她」、「我只是說我也有妻小要養，你們報警後，我可能就沒工作了」、「對不起，我跟你們跪也沒有關係」。

吳男挨告後，仍辯稱在車內沒有觸摸小櫻、拉手摸自己，但法官認為小櫻父母提出的錄音中，吳在未遭受脅迫的狀況下，對於指控不爭執、還不斷放低姿態道歉，甚而表明願意「被打」、「下跪」以求得原諒，且是在吳男熟悉的駕訓班內、還有主管陪同，顯然出於自知有愧而非害怕畏懼，犯行已勘認定。

法院審後，認為吳男利用擔任駕訓班教練之機會，無視學員小櫻拒絕觸摸、強行伸手碰她身體，又否認犯行、無調解意願，依強制猥褻罪處有期徒刑1年2月，仍可上訴。