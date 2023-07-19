花蓮女公務員遭摸大腿性騷！申訴竟遭主管咆哮：又不是我任內發生

▲陳情人吳小姐（右一）由民進黨縣議員胡仁順及林則葹陪同一起召開記者會，痛陳遭性騷及職場覇凌始末。（圖／花蓮縣議會民進黨團提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣議會民進黨團接獲女公務員陳情，指出在縣府地政機關長期受到一名男聘雇員摸大腿、在耳朵邊講話等肢體接觸性騷擾，跟當事人反映多次未獲改善後尋性平申訴成立，但反遭長官職場刁難，當事人吳小姐19日由民進黨縣議員胡仁順、林則葹陪同召開記者會，痛陳遭性騷及職場霸凌經過。胡仁順表示，縣府主管鄉愿、官官相護的態度造成被害人的二度傷害，縣府性平教育要檢討。

胡仁順說，性騷擾事件的被害人可能因為權力不平等、怕二度受傷等因素，常常選擇隱忍以求息事寧人，尤其是在縣府這樣的公務機關，因為考績、工作任務安排等都掌握在主管的手上，受害人舉報反遭主管採取淡化、忽視的手段，甚至偏袒加害者，用職場霸凌、刁難的方式修理申訴人。

很感謝吳小姐勇敢的站出來說出Me Too，胡仁順說，相信縣府內還有很多這樣的案件，許多身為組織結構中權力弱勢的基層員工，在縣府這個大組織內，可能會受到不公平的歧視性待遇，申訴的受害人反而必須被迫離開這個職場，這不是一個友善的職場環境。

胡仁順說，希望縣府能針對所有的一、二級主管提高性平教育意識，事先預防，打造性別平等的環境，這些做出性平教育不良示範的主管跟職員，都應該被調離原單位，性騷擾的加害人應該要有適當的懲處，但縣府至今四個月過去仍然讓加害人與受害者同一辦公室，一個聘雇人員能在同一單位待了16年，遇到性騷擾成立案件也安然無事，是否是因為後台很硬？

昨天看到台中市長盧秀燕在市政會議上針對性平案件對所有的主管要求三個重點：「有事情發生就來處理」、「不要自己假會」、「要迅速有效保密下進行」，反觀同為藍營女性首長的縣長徐榛蔚，從Me Too議題延燒後都沒有任何的宣示，希望首長能夠公開的做出重視性平事件處理的態度，讓底下的主管才能重視這件事，才不會鄉愿的想要搓湯圓私下和解。

縣議員林則葹說，在職場上被性騷擾的人要勇敢站出來舉發這些狀況，是要非常有勇氣的行為，尤其是在公務機關更是要有很大很大的勇氣，因此接到申訴的主管，一定要慎重、嚴謹、細膩、積極的處理態度，呼籲縣府要對這些性平案件處理程序，要做全面的檢討，建立明確的制度，切勿消極以對造成受害人的二度傷害。

30多歲的吳小姐說，2021年她分發到花蓮地政機關，分配同組作業的47歲蕭姓聘僱員很喜歡對她做肢體上碰觸，有次坐公務車出去，還直接摸她大腿內側，測量時貼著她耳朵講話，她對蕭男的行為制止過很多次，但對方依然故我，還對外放話說是她愛慕不成反咬，四月她正式向縣府性平委員會提出申訴，最近收到申訴成立。

不料提出申訴後，主管仍未有積極的應對作為，只把蕭男調到她位置後面，她再度提出反映，主管反而對她咆哮：「又不是發生在我任內」，還把她的助理都改成經驗不足的新手，讓她工作壓力大增，她認為自己遭到職場霸凌跟刁難，而對方蕭男也找一些地方有力人士來施壓想要息事寧人，四處在外放謠言中傷她，讓她身心俱疲、壓力很大。

花蓮地政事務所主任洪淑麗說，汪姓課長今年1月才調任為吳的直屬主管，3月接獲性騷擾反映後，覺得需要進一步了解；接獲申訴後，性騷擾委員會就展開調查，6月份認定案子成立，將於7月25日開考績會決定對蕭員的懲處。