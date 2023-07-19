館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前時代力量立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日於凱道舉辦的「公平正義救台灣」集會，民眾黨總統參選人柯文哲也出席活動，但現場一名女子舉著他「歧視女性」手牌抗議，這樣的舉動引來館長不滿，事後在自己的直播中痛批，讓台灣基進北市黨部主委吳欣岱砲轟是欺善怕惡，中華文化中讓人覺得噁心的一點表露無疑。

「公平正義救台灣」活動照相關單位回報，凱道現場人數約近2萬人，但有名女子到場抗議，拿出柯文哲過往「歧視女論」，全程沈默不發一語表達不滿，引來館長不滿在直播貼出照片批評，站在海景第一排，大家都是拿著「司法正義」、很驕傲地喊，從來沒有看到這種好像被吐口水的，拿著牌子頭低低、遮遮掩掩，好像做什麼壞事。

館長說，你們這些學生摸著良心講話，不要配合民進黨做這種事，「我看不下去，不是說我支持這種（歧視）事情，但你做這種東西幹嘛，他（柯文哲）真的歧視嗎？」

不過，館長先前148萬人追蹤的臉書粉專一度無預警消失，18日凌晨復活，鴻海創辦人郭台銘立刻在文章下方留言，「館長兄，沒事就好！」，也讓館長表示，「看到兄字差點跪下來」。此番言論遭吳欣岱嗆，「陳之漢看到郭台銘就腿軟跪下，然後前幾天去遊行舉牌的小女生被他開直播狂罵一頓，我相信如果肉搜得到對方的話網軍也會去出征。欺善怕惡、嫌貧愛富是中華文化中很讓人覺得噁心的一點，柯文哲、陳之漢表露無疑。」