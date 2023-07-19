鄰居叔叔是狼！5歲女童私密處遭摸　上小學寫聯絡簿揭發

▲北市人父利用女兒朋友來家探訪，竟對未滿7歲女童伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

令人髮指！北市1名男子利用女兒朋友小琪（化名）來家探訪，且明知小琪未滿7歲，卻趁機撫摸私密處，前後得逞4次，直到小琪在學校接受性騷擾防治宣導，在聯絡簿提及被侵犯過程，其導師驚覺事態嚴重，立刻通報。偵查時，男子坦承犯行；小琪母親也懊悔說，女兒讀幼稚園就曾表示被摸。日前檢方偵結，依妨害性自主罪將男子起訴。

起訴指出，2016年人父阿勇（化名）搬到該社區，鄰居年僅5歲大的女兒小琪也常來家裡跟自己女兒玩，豈料，他竟利用小琪獨自前來玩，伸出狼爪對小琪撫摸性器，前後得逞4次。

全案會曝光，因現年12歲的小琪就讀的國小宣導性騷擾防制，她才在聯絡簿上提及數年前被鄰居叔叔侵犯過程，導師見她描述，認為事情不單純立刻向上通報，小琪母親知情後也報警處理。

警詢、偵查時阿勇坦承伸出鹹豬手時知道小琪未滿7歲，小琪母親也指出，女兒就讀幼稚園時，曾指稱被阿勇碰觸性器，小琪導師也證述說，小琪了解性行為、性騷擾差異，也表示性器未遭侵入。

檢方根據小琪手繪阿勇家平面圖、現場照等，認爲小琪對犯罪地及行為印象深刻，已影響身心健全發展，更證明阿勇加重強制猥褻事實，依4次對未滿14歲女子犯加重強制猥褻罪起訴，建請法院分論併罰。