無視警示燈！她操作停車升降機「壓毀鄰居愛車」　判賠24萬

▲王女沒注意到警示燈亮起、操作停車升降器，將鄰居的愛車壓損，判賠24萬。（圖／示意圖，非關本事件，民眾提供）



記者蔡怡萍／高雄報導

住在高雄一處社區大樓的王姓女子，沒注意警示燈亮起、呂姓鄰居正將車輛開進到一半，仍按下遙控器操作地下停車場的升降機，導致升降機作動、壓毀呂姓鄰居的後車頂，呂憤而提告王女與社區主委、升降機公司求償30萬6千元，法院一審判王女須自負賠償責任，判賠24萬1561元；王不服上訴，高雄地院近日維持原判，駁回定讞。

判決指出，王姓女子與呂姓鄰居均住在同一處社區大樓，2021年3月6日早上9點多，王女在地下停車場門口，想用升降機幫友人的機車運下去停放，卻無視警示燈已亮起、表示升降機內還有車輛，仍然按下遙控器操作機台，導致升降機內的呂姓鄰居車輛車頂被壓壞，鄰居將車拖至維修廠估價，氣憤對王女以及社區主委、升降機維修廠商求償30萬6千的賠償。

民事簡易庭認為，事發當下停車警示燈都有正常運作，王女卻說沒看到燈亮起，疏於注意應負完全賠償責任，計算後判須賠鄰居24萬1561元合理。

王女不服上訴，強調她當時按下遙控器後，見升降機沒反應就隨即離開，又升降機保養公司事發前2天才在檢查表紀錄「車廂充電開關控制線路異常」、「底坑積水嚴重」、「車廂中急停按鈕開關無功能」等等問題，可見事故是機械故障造成的，不是她按遙控器的關係。

法官審後，認為王女過失的問題明確，就算機械有問題、但警示燈有確實亮起，仍可以知道有其他車輛進出中，前審判賠金額已適當，駁回王女上訴，判決確定。