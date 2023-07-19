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國寶集團「松崗數位文創」攜手資策會　打造Golf Master帶來科技高球新體驗

▲▼國寶集團,松崗數位文創,Golf Master,高爾夫球,智慧AI,夏令營,資策會,運動。（圖／業者提供）

▲松崗數位文創湯順甄董事長、資策會軟體院蒙以亨院長，簽署智慧高球科技落地實證暨技術合作意向書，藉由引進資策會高球AI專家系統，松崗成立Golf Master新型態高球運動場域，7/17起正式開放預約。

圖、文／國寶提供

高爾夫球運動已從過去人們眼中的有錢人運動日益普及，更加親民化，根據The R&A和體育市場行銷調查（SMS）顯示，在2021年底，全球加入高爾夫球運動五年內成長總數從6,100萬人躍升至6,660萬人；而台灣高爾夫運動人口更以每年15%速度成長，目前已達200萬人以上，且年齡分布有年輕化趨勢。

長期致力推動高球運動全民化的高爾夫球場領導業者「國寶集團」，旗下關係企業「松崗數位文創」選擇與資策會合作，結合智慧AI與數據分析技術，成立全新型態的室內高爾夫球運動場域Golf Master，近日盛大開幕，地點就位於交通便利的民生社區，讓人能更輕鬆享受室內高爾夫的樂趣。

▲▼國寶集團,松崗數位文創,Golf Master,高爾夫球,智慧AI,夏令營,資策會,運動。（圖／業者提供）

▲Golf Master成立記者會集結眾多高球界名人共同見證，包括亞運金牌國手、國家A級教練李瑞慧（前排左一）、高球職業好手葉欣寧（後排右三）、台北市立大學王宏宗副校長（後排右五），體驗如何運用AI提升擊球效率，並看好後續訓練、育成選手的潛力。

Golf Master採用國際職業級選手專用的德國Puttview裸視擴增實境果嶺以及WRG室內高球模擬器，提供即時、精準的3D擊球分析和球飛行數據、擊球歷程回放分析輔助，透過精準分析與「AI虛擬專家指導」，直覺化圖文互動教學，快速掌握自身擊球數據狀況，針對擊球者技巧快速提升。

▲▼國寶集團,松崗數位文創,Golf Master,高爾夫球,智慧AI,夏令營,資策會,運動。（圖／業者提供）

▲搭載全台第一套裸視擴增實境果嶺與WRG 室內高球模擬器，提供即時和精準的3D擊球分析和球飛行數據。

▲▼國寶集團,松崗數位文創,Golf Master,高爾夫球,智慧AI,夏令營,資策會,運動。（圖／業者提供）

▲會中由資策會蒙院長與藝人郭亞棠、松崗湯董事長與職業選手葉欣寧，分別組隊進行暖場賽，透過WRG模擬器在知名的Pebble beach球場連線對戰，體驗異地共賽的趣味性，並可即時掌握每一球的詳細數據，快速修正及調整擊球策略。

因應暑假熱潮，Golf Master首波將開設高爾夫球夏令營，由亞運金牌國手/國家A級教練李瑞慧領軍，帶領四位選手與教練，透過室內模擬器的虛擬環境與數據輔助，與專業科學化的新形態教學課程設計，在5天的科技高球學習課程，為孩子打造良好的高球根基。營隊可讓大朋友及小朋友透過遊戲與運動的方式探索高爾夫，藉此提升協調性、專注力、爆發力，更增進同儕及親子互動的學習樂趣。

▲▼國寶集團,松崗數位文創,Golf Master,高爾夫球,智慧AI,夏令營,資策會,運動。（圖／業者提供）

▲李瑞慧教練親自示範使用全台唯一的Putt View裸視擴增實境推桿果嶺，透過即時投影的軌跡指引，協助擊球者快速掌握最佳推桿路徑與力道。

高爾夫夏令營（Golf Master）
報名網址：https://www.surveycake.com/s/olrn9

Golf Master相關資訊
地點：台北市民生東路4段133號1樓108室
電話：02-2383-0383#567 李小姐
營業時間：週一至週日09：00〜22：00
網址：https://www.golfmaster.com.tw/

▲▼國寶集團,松崗數位文創,Golf Master,高爾夫球,智慧AI,夏令營,資策會,運動。（圖／業者提供）

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