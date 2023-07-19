28歲女遭計程車撞亡！網紅怒「罰60萬也沒用」：升級罰則半殘執法

▲28歲女子走在斑馬線遭計程車撞上，送醫搶救不治。（圖／蔡先生提供）



記者柯振中／綜合報導

新北市中和區一名28歲的人妻6月底出門上班，過馬路時遭到計程車撞上，搶救8天仍不治身亡，消息掀起社會熱議。對此，也有多位網紅痛批，就算是提高罰則，失去的生命也已經回不來，「只有升級罰則，卻做半殘的執法，連執法都算不上。」

當時人妻走在斑馬線上，卻遭到右轉的69歲小黃司機開車撞過，且司機在事發後沒有停下，仍舊繼續向前開，女子遭撞後又重摔落地、還被捲進車底，受到了嚴重的傷害。

女子頭骨骨折、顱內出血，送醫搶救後復原希望並不大，且觀察數天後心跳、血壓急速下降，蔡姓丈夫最終只能忍痛拔管，忍痛告別妻子。

遺憾的消息引發社會熱議，犯案的69歲司機還需要帶著助聽器，致歉時還不斷說「沒看到」、「不小心」等話語，讓蔡姓丈夫難以接受，好好的人被冒失的駕駛奪走性命，整個過程才短短幾秒，為何國家會讓這種人繼續上路，且還是個職業駕駛。

▲女子好端端走在斑馬線上，卻遭到右轉的計程車撞上，送醫搶救8天不治身亡。（圖／蔡先生提供）



對此，網紅Cheap也痛批，肇事司機不但已69歲，耳朵還戴著助聽器，為何這種職業駕駛還能上路，「這不就是以前就沒有停讓的習慣，我行我素慣了，覺得行人都該讓你？」

Cheap也說，每年有3,000人在馬路上喪生，意味著3,000個家庭被撕裂、痛失所愛，這些痛苦的代價、交通的問題不該被漠視、無視。

Cheap呼籲，希望大家一起努力改變，不要再讓這種悲劇再度重演，讓街道不再是地獄，而是能夠安全出行的空間，「我們何時才能在街道上安心的行走，不再有恐懼？」

臉書粉專「Owl貓頭鷹交通書」也指出，原先的3,600元的罰則沒用，難道改成6,000元就會有用嗎，若是硬體沒改善、教育沒落實，執法也不確實，那麼改罰6萬「也一樣是0元」，路上的車輛還是會「免費刷卡（形容車輛已高速方式超車、或是經過行人身邊）」。

Owl貓頭鷹交通書提到，就算罰則提高到60萬元，人還是回不來，因此若想解決根本，就要從工程、教育方面著手，「只有升級罰則，卻做半殘的執法，連執法都算不上」，且台灣的交通既沒有工程、也沒有教育，希望不要再有任何人死於交通人禍。