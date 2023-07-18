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比水煮更讚！她曝「水餃最頂1吃法」　4千人驚呆：Q彈又省事

▲▼水餃。嚴禁用於負面新聞。（圖／記者陳俊宏攝）

▲水餃有新吃法。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人懶得出門買飯，此時水餃就是懶人救星！一名女網友熱心分享，她自從改成「蒸水餃」的方法後，一吃就回不去了，「真的很省事，比水煮好吃！」文章曝光後，引來內行點頭回應，「我媽媽也都用蒸的，比較好吃」、「我也喜歡用蒸的，很方便」、「今天晚餐就決定吃蒸餃了！」

一名女網友在臉書《就是愛做菜》笑虧，以往大家習慣用熱水「把水餃煮熟」，而她的煮法特別不一樣，秘密絕招就是改用蒸熟的，讓原PO大推「真的很省事，比水煮好吃！」

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從照片可見，每顆水餃放在烘焙紙上，目測為韭菜口味，外皮看起來透亮Q彈且美味可口，猶如長方形版本的蒸餃，讓人看了口水直流。

▲▼ 。（圖／翻攝就是愛做菜）

▲一票吃貨也大讚。（圖／翻攝就是愛做菜FB）

底下引來4千多名網友大讚，「用煎的更好吃」、「鋪高麗菜做底也行」、「我也是用蒸的，還可以忙其他工作」、「氣炸也很方便好吃」、「真的，我媽媽也都用蒸的，比較好吃」、「用蒸的比較方便，味道也不會流失，而且不需要沾醬，剛蒸好要趁熱夾起來，不然冷掉了會黏住，夾起來容易破掉」、「夏天我也愛用蒸的」。

也有人好奇反問，「用電鍋蒸，盤子放紙不會粘住嗎」、「用蒸的怎麼知道熟了？我用水煮的也分不太出來有沒有熟？尤其冷凍很久的更難分」。原PO則解釋，「我用烘焙紙墊，已經不會黏底了，可以再加一點油」，電鍋外鍋放一杯水即可，蒸約15分鐘之後再燜5分鐘就可上桌了，更能鎖住水餃的原汁原味。

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