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離婚當天「老公包16顆水餃」！她秒懂用意鼻酸了：邊吃邊流眼淚

▲一名女網友表示，在離婚當天，發現老公準備了16顆水餃。（圖／記者閔文昱攝）

▲一名女網友表示，在離婚當天，發現老公準備了16顆水餃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

雖然一段婚姻走到盡頭可以選擇離婚，但依然會在彼此心中留下傷痕。一名女網友發文表示，在離婚當天，看到老公特地準備了16顆水餃給她，讓她不禁悲從中來，感嘆「邊吃邊流眼淚」。貼文一出，讓不少人看了也一陣心酸。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」PO出照片，只見桌上擺著一盤水餃，而碗內的水餃不多不少正好16顆，看似平凡無奇，不過原PO也透露，這是老公在2人離婚當天，特別為她準備的，「因為我們結婚16年，盡在不言中」，她也在留言區透露，自己在吃這盤水餃時，「邊吃邊流眼淚」。

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▲一名女網友表示，在離婚當天，發現老公準備了16顆水餃。（圖／記者閔文昱攝）

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「至少他還擔心妳會餓到肚子」、「水餃內餡包涵了16年的種種回憶」、「至少你們是和平分手離婚，很多要離都離不掉」、「水餃也有故事，加油」、「有點感傷」、「都要離婚，就不需放感情去想，好好吃完水餃，之後兩人各自安好即可，過多傷感只是庸人之擾」。

另外，也有網友猜測老公用意「象徵16年的包容、互相依賴，都過去了」、「16年所有恩怨包一包吞下去，彼此重新開始」、「會不會是老公沒有很想離婚，讓妳吃一顆水餃想一想每一年你們的點點滴滴，或是告訴妳妳是餡他是皮」、「水餃發音有點像雖洨，喻指林北雖洨16年了」、「睡覺（水餃）16年的意思嗎」。

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