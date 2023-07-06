在家狂嗑25顆水餃！婆婆阻止「少吃才能成為人上人」　人妻當場傻眼

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者唐詠絮攝）



記者朱祖儀／綜合報導

婆婆是不少媳婦的噩夢，但沒想到連食量都要管？一名人妻透露，最近家裡包水餃，因為她很喜歡內餡，所以總共吃了25個，沒想到卻被婆婆訓話，「要成為人上人就要懂得克服口腹之慾」，讓她聽了很傻眼，不知道該如何回應。文章曝光後，不少人直呼「管太多了吧」、「所以婆婆變成人上人了嗎？」

原PO在「匿名公社」發問，「女生吃25個水餃食量算很大嗎？」原來是她前幾天在家裡包水餃，因為特別調了喜歡的內餡，所以吃了不少。結果小姑看到後就驚訝地說，「妳也太能吃了吧？竟然吃25個」，但她回應，因為很喜歡自己準備的內餡，所以才吃得比較多，認為這沒有什麼大不了。

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未料，事後小姑竟將此事轉告婆婆，當晚她就被叫進廚房訓話，婆婆碎念「女人生完孩子代謝不好，妳不要吃那麼多，敗家又長胖」，她反駁稱「25個也沒有很多吧…而且我自己包的，喜歡吃很正常吧？」結果婆婆卻說「要成為人上人就要懂得克服口腹之慾」，讓她當場聽傻眼，「我就一個家庭主婦，要什麼人上人？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



文章曝光後，網友也無言表示「能吃就是福，那是她們不懂」、「所以婆婆變成人上人了嗎」、「吃東西也要管？我看你還是搬出去好了」、「不用理她啊，幹嘛聽她的」、「有這麼嚴重嗎？我年輕時都吃30顆以上，所以離人上人很遙遠」、「說的也是，從今天開始婆婆的每日餐點都減半再減半」、「人上人是從食量來決定的嗎」、「所以婆婆都吸空氣而已？」「婆婆可以考慮成仙啊，反正仙女不吃東西只喝露水」。