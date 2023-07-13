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全台唯一上榜！長榮獲評「最佳國際線航空公司第十名」

▲長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名。（圖／長榮）

▲長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名，為台灣唯一一家入選前十名的國籍航空。

Travel + Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，此次共有將近16.5萬名讀者參與評選，共收到超過68萬筆投票數，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

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本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與公務航空、阿聯酋航空、卡達航空、新加坡航空、全日空、大溪地航空、日本航空、國泰航空、維珍航空入選全球前十大的行列。

長榮航空表示，為了帶給旅客更舒適、更嶄新的飛行體驗，在服務方面不斷力求精進，除了加強數位化符合旅客的需求，在機上用品及餐飲也與知名品牌合作，推出Giorgio Armani皇璽桂冠艙過夜包，以及FURLA和Kipling豪華經濟艙過夜包，備受好評的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣也再改版；機上美饌的部分，也首次攜手頂級粵菜餐廳「与玥樓」和創意甜點品牌「akeruE Dessert」。

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