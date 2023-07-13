不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

▲參賽的醫師要透過單一孔洞，在10分鐘內要完成包含正結、反結、正結組成的打結組。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了培養微創手術人才和鼓勵良性競爭，花蓮慈濟醫院婦科微創手術中心舉辦第二屆微創手術縫合比賽。龐渂醛主任表示，本著「不願劃錯病人任何一刀」的初心，繼去年首次舉辦的多孔縫合比賽後，2023年將比賽難度升級，進階成單孔縫合比賽，展現新進醫師基礎手術技術的訓練養成成果，同時提供醫療團隊一個互相學習分享的機會。

微創手術（如達文西和腹腔鏡手術，一般是多孔洞）相比於傳統開腹手術，具有傷口小、出血少、術後疼痛和不適感較輕、康復快和住院時間短等優點。微創手術除了需要專業的技術訓練外，針對個案的狀況，有時候還需要配合不同的腹腔鏡手術器材才能順利進行。而單孔微創手術又稱作單孔腹腔鏡手術，其所有的手術步驟，都只透過肚臍單一孔洞完成。由於只有一個孔洞，手術器械進去腹腔內時大致上方向是平行的，因此手術進行的困難度比多孔洞腹腔鏡手術高，尤其是打結部分，需要精細的手術動作才能順利完成每一個結。

▲單孔微創手術又稱作單孔腹腔鏡手術，其所有的手術步驟，都只透過肚臍單一孔洞完成。

比賽時，使用相同的指定微創手術訓練模具（Glove port）和縫合道具，透過單一孔洞，參賽者在十分鐘內要完成包含正結、反結、正結組成的打結組，除了比較完成的打結組數量以外，還要看持針、喬針、入出針、繞線的打結順暢度、打結緊不緊等各方面來評量。參賽者在個人參與時展現訓練成果，觀賽時也能獲得學習的機會。參與的住院醫師們也分享，賽前主治醫師們的一對一指導和練習，是提升手術技術的關鍵。

本次的冠軍和亞軍都是由兩位住院總醫師陳姵辰和田謹慈醫師囊括，第三名則是第一年住院醫師的蕭永瑜醫師。陳姵辰醫師表示，很感謝中心主辦這樣的比賽，婦科微創中心龐渂醛主任在賽前還和每一位住院醫師確認練習的狀況。龐主任和婦產部丁大清主任也在正式比賽後給予大家很多建議，能夠獲獎很開心，但更開心的是收穫很多。而蕭永瑜醫師也分享自己的準備訣竅，就是在比賽前，除了實際練習以外，還特別觀看相關的影片來加強技巧。

除了感謝住院醫師願意參加「單孔微創縫合比賽」，婦科微創中心主任龐渂醛也特別感謝包含丁大清主任、李姵蓁醫師、陳盈希醫師在內的主治醫師，在比賽前傳承自身經驗，在比賽中公正評選，讓比賽成為醫學專業的良性競爭，為東台灣培養微創手術人才，將來能為病人們提供更加安全、舒適的微創手術治療。