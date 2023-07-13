　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

▲參賽的醫師要透過單一孔洞，在10分鐘內要完成包含正結、反結、正結組成的打結組。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲參賽的醫師要透過單一孔洞，在10分鐘內要完成包含正結、反結、正結組成的打結組。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了培養微創手術人才和鼓勵良性競爭，花蓮慈濟醫院婦科微創手術中心舉辦第二屆微創手術縫合比賽。龐渂醛主任表示，本著「不願劃錯病人任何一刀」的初心，繼去年首次舉辦的多孔縫合比賽後，2023年將比賽難度升級，進階成單孔縫合比賽，展現新進醫師基礎手術技術的訓練養成成果，同時提供醫療團隊一個互相學習分享的機會。

微創手術（如達文西和腹腔鏡手術，一般是多孔洞）相比於傳統開腹手術，具有傷口小、出血少、術後疼痛和不適感較輕、康復快和住院時間短等優點。微創手術除了需要專業的技術訓練外，針對個案的狀況，有時候還需要配合不同的腹腔鏡手術器材才能順利進行。而單孔微創手術又稱作單孔腹腔鏡手術，其所有的手術步驟，都只透過肚臍單一孔洞完成。由於只有一個孔洞，手術器械進去腹腔內時大致上方向是平行的，因此手術進行的困難度比多孔洞腹腔鏡手術高，尤其是打結部分，需要精細的手術動作才能順利完成每一個結。

▲參賽的醫師要透過單一孔洞，在10分鐘內要完成包含正結、反結、正結組成的打結組。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲單孔微創手術又稱作單孔腹腔鏡手術，其所有的手術步驟，都只透過肚臍單一孔洞完成。

比賽時，使用相同的指定微創手術訓練模具（Glove port）和縫合道具，透過單一孔洞，參賽者在十分鐘內要完成包含正結、反結、正結組成的打結組，除了比較完成的打結組數量以外，還要看持針、喬針、入出針、繞線的打結順暢度、打結緊不緊等各方面來評量。參賽者在個人參與時展現訓練成果，觀賽時也能獲得學習的機會。參與的住院醫師們也分享，賽前主治醫師們的一對一指導和練習，是提升手術技術的關鍵。

本次的冠軍和亞軍都是由兩位住院總醫師陳姵辰和田謹慈醫師囊括，第三名則是第一年住院醫師的蕭永瑜醫師。陳姵辰醫師表示，很感謝中心主辦這樣的比賽，婦科微創中心龐渂醛主任在賽前還和每一位住院醫師確認練習的狀況。龐主任和婦產部丁大清主任也在正式比賽後給予大家很多建議，能夠獲獎很開心，但更開心的是收穫很多。而蕭永瑜醫師也分享自己的準備訣竅，就是在比賽前，除了實際練習以外，還特別觀看相關的影片來加強技巧。

除了感謝住院醫師願意參加「單孔微創縫合比賽」，婦科微創中心主任龐渂醛也特別感謝包含丁大清主任、李姵蓁醫師、陳盈希醫師在內的主治醫師，在比賽前傳承自身經驗，在比賽中公正評選，讓比賽成為醫學專業的良性競爭，為東台灣培養微創手術人才，將來能為病人們提供更加安全、舒適的微創手術治療。

ET快訊
中職輔助判決重大改革！　下半季執行
警盤查「是不是沒穿內衣」？　北市女哭著回家
黃健瑋老婆甜笑露臉！　近照曝光
快訊／午後雷雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／女演員被性騷哭不停！　入圍金鐘男配角遭判刑
大咖男星突離開SM！　斬斷17年情
日議員「苦勸居民避難」遇土石坍方！　遭活埋身亡
俊昊、潤娥《王之國》慘了！「評分剩1.8分」　官方3語道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

「通報協尋1個月」女屏東鹽埔郵局前徘徊　里港暖警助她返家

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

台大校長陳文章、公益平台董座嚴長壽　7／15台東共同講座

暑假旅遊安心住　南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

「通報協尋1個月」女屏東鹽埔郵局前徘徊　里港暖警助她返家

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

台大校長陳文章、公益平台董座嚴長壽　7／15台東共同講座

暑假旅遊安心住　南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

暖！卡洛爾重返幼時效力的少年聯盟　幫孩子簽名、合照

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

《歧路旅人：大陸的霸者》穢土轉生成功　新代理商送自選券救民心

艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

林子偉交易籌碼？選後仍有風聲　台鋼視為明年重要戰力

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

主人暴打粉紅小豬演「舔手會被打」　黑柴猛眨眼：看不懂但我害怕

香噴噴！啦啦隊女神林襄「滾床」唯美畫面曝光

正妹近距離撫摸老虎背部　被吼叫聲嚇到顫抖尖叫XD

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

限量二千組　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

毒犯倒車拒捕　員警開槍破窗壓制

新北90位志工赴賞蝶步道　為紫斑蝶除綠癌

姚正玉：拒投賴清德選票集中投在野黨參選人

桃竹苗分署攜手罕見家園　開辦餐飲職訓

重罰終結亂象　花蓮沙灘地禁沙灘車活動

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

交通違規記點新制施行

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜

守護市民！高雄財政局查緝宣導雙管齊下

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao

更多熱門

相關新聞

得了乳癌怎麼辦　醫曝全方位保健新知

得了乳癌怎麼辦　醫曝全方位保健新知

花蓮慈濟醫院在7月1日下午，舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」，由乳房醫學中心主任張群明、血液腫瘤科醫師朱崧肇、中醫部副主任王健豪、心血管暨粒線體相關疾病研究中心博士林佑融，從自我篩檢、手術選擇到中西醫治療方式等全方位的為病友及家屬分享乳癌相關保健新知。

新加坡衛生部參訪花蓮慈院

新加坡衛生部參訪花蓮慈院

澳籍男來台旅遊突中風　慈院悉心照護感動返鄉

澳籍男來台旅遊突中風　慈院悉心照護感動返鄉

台積電美國徵才難　這家薪水超敢給...差異曝

台積電美國徵才難　這家薪水超敢給...差異曝

全國技能競賽南分署授旗

全國技能競賽南分署授旗

關鍵字：

劃錯病人一刀慈院單孔微創縫合競賽微創人才

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面