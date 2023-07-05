出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

▲楠梓高中學生高心怡勇奪2023年世界中學生跆拳道錦標賽女子競技對打55公斤級金牌。（圖／楠梓高中提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

「就是平常心！」去年8月代表台灣參賽，未取得佳績淚灑亞洲盃青少年跆拳道錦標賽的楠梓高中學生高心怡，上週在2023年世界中學生跆拳道錦標賽女子競技對打55公斤級冠軍戰，踼倒烏克蘭跆拳好手，為台灣勇奪金牌；從國小就接觸跆拳道超過10年的高心怡在師長眼中身體素質好，熱情、活潑、大方，出國比賽常把客場比成主場，她說，冠軍賽前她其實超緊張，對手又比她高大，幸好上場後能發揮平日練習的成果，有效執行教練的戰術，順利奪金。

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▲楠梓高中學生高心怡勇奪2023年世界中學生跆拳道錦標賽女子競技對打55公斤級金牌。（圖／楠梓高中提供）

高心怡是國內女子跆拳道選手近年來的亮眼新星，他去年曾代表台灣到越南參加亞洲青少年跆拳道錦標賽，原是是中華代表隊的奪金熱門人選，但因是她首次參加國際賽，加上心態與身體狀況調整不如預期，未能贏得勝利，當時因未替中華代表隊奪牌，賽後與指導教練張子婕淚灑會場，兩人誓言要再站上一次國際舞台，把失去的金牌拿回來。

高心怡今年3月份的世界中學生跆拳道錦標賽選拔賽中，脫穎而出取得對打項目之代表權，並於6月16日至28日前往墨西哥參加2023年世界中學生跆拳道錦標賽，今年她吸取去年教訓，一路穩扎穩打過關斬將踼進決賽。

▲楠梓高中學生高心怡（左）身體素質好，協調性高，是國內亮眼新星。（圖／記者陳宏瑞攝）

冠軍戰中，高心怡對上烏克蘭跆拳好手，她不但展現平時勤練的水準，且出拳重踼非常有力，多次將對手踼出場外，比賽原要經過3回合以積分分出勝負，結果在第一回合對手就不敵，讓高心怡取得勝利，於女子競技對打55公斤級奪冠，也為台灣代表隊再添一面金牌。

今年暑假後將升上3年級的高心怡，自國小就勤練拳道，並曾奪得全國國小女子金牌，也是國內跆拳道學生好手，此次在國際賽奪冠，也是繼2022年楠梓高中學生謝宝嫻於亞洲青少年跆拳道錦標賽「品勢」項目拿到團體銀牌，又一高雄學子在國際舞台發光發熱。

▲楠梓高中學生高心怡勇奪2023年世界中學生跆拳道錦標賽女子競技對打55公斤級金牌。（圖／楠梓高中提供）

高心怡說，此次在國際上奪牌，賽前因距離上一個全國冠軍已經隔了快2年了，今年全中運也未能好好把握，她說壓力有很大，但這次世界中學選拔前告訴自己要平常心，相信自己也相信教練，還好不負教練的期望，順利獲得國手資格，也把失去的金牌拿回來，達到跟教練的約定，她說真的很開心。

▲楠梓高中學生高心怡（右二）勇奪2023年世界中學生跆拳道錦標賽女子競技對打55公斤級金牌。（圖／楠梓高中提供）

教練張子婕指出，高心怡身高167公分，雖然不是非常高，但身體素質好，協調性高，練習時就非常認真，在比賽場上更是能有效執行戰術，她相當看好心怡未來的發展。

楠梓高中校長郝靜宜表示，學校體育班跆拳道「品勢」項目頗負盛名，近年有張子婕教練加入競技對打項目，近兩年成績突飛猛進，肯定教練與選手們的表現，希望跆拳道教練、選手能再接再勵，為學校也為高雄市爭光。