快訊／否認外役監「為權貴開後門」　蔡清祥：審核一定嚴審

▲法務部長蔡清祥接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會將處理各界矚目的《外役監條例》修法，法務部長蔡清祥今（18日）受訪時兩度否認外役監「為權貴開後門」的說法，他說明，不特定為什麼人，依法只要符合條件者就可申請，且在審核過程中，一定會嚴格審查。

立法院今天上午邀請行政院長陳建仁率相關部會首長，提出「性騷擾防治相關事宜」專案報告並備質詢。

針對法務部是否將再度提出《外役監條例》修正草案，蔡清祥今天上午前往立法院備詢前受訪說，會盡量配合立法院的進度，希望盡快完成修法進度。

媒體詢問，民眾認為外役監是在為「權貴」開後門？蔡清祥強調，只要合乎條件，他可以申請，也是經過很嚴格的遴選程序，至於未來要如何修正，法務部會尊重各界意見，以及立法委員的意見；媒體再問是否不認為外役監是為「權貴」開後門？蔡說，「我們不特定為什麼人」，依法只要符合條件就可以申請，不過在審核過程中一定會嚴格的加以審查。

媒體追問，為什麼台北市「夜店殺警案」罪犯易寶宏可以被遴選進入外役監？蔡清祥說，現行法上他是符合條件的，是經過遴選小組審核他的各項條件，獲得准許進入外役監；媒體追問是否是因為有任何「關係」影響遴選？蔡說，目前看起來是沒有，不過法務部會進一步去了解。

此外，媒體也關注，716凱道集會活動提出關於司法改革的訴求，蔡清祥看了之後是否有共鳴？蔡說，他認為有些建議可以採納，也會儘速來做研處，不過，法務部一路走來都是朝著改革的路在努力。