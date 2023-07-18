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網議論716遊行男女比懸殊　吳崢提數據平反：女性對政治、社運積極

▲▼ 館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友觀察到，716凱道遊行參與者男女比例懸殊。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量前立委黃國昌、「館長」陳之漢發起716凱道集會活動落幕，有網友觀察到參與活動者男女比例懸殊，引發熱議，民眾黨立委賴香伶則解讀，也許是因很多女性都還在家照顧孩子與長輩。對此，民進黨立委參選人吳崢17日則在臉書提出數據平反，女性不論是對議題，或是對台灣未來的關心，都非常積極主動。

吳崢指出，凱道716遊行結束後，許多人注意到一個有趣的現象，就是現場參加者男女比例極為懸殊，幾乎高達男性9：女性1，意外引發熱烈討論，連外媒記者都來關注，這點大家各有各的解讀，但後續部分討論似乎逐漸「歪樓」。他舉例，賴香伶就跳出來說，也許因為很多女性在家裡照顧小孩、長輩；也有柯文哲的支持者說，因為女生怕曬；也有網友說，這是因為女生沒有買房壓力，等男生買就好。

「但事實真的如此嗎？」，吳崢舉出，根據2020大選的研究報告指出，年輕女性的投票動力事實上高於男性，又以20至40歲區間更加明顯，女性投票率平均比男性高出5%左右；而過去不論是反核遊行、洪仲丘事件、太陽花學運等社會運動，現場都不乏積極參與的女性成員，甚至帶著小孩、小Baby一起來關心國家都有，「由此可見，女性不論是對議題，或是對台灣未來的關心，都非常積極主動！」

吳崢表示，為什麼昨天的遊行性別比例懸殊，有待更多驗證，但昨天現場中一位女性，手中舉著標語印出柯文哲種種歧視女性的言論，或許就是一種解答。

吳崢最後強調，數據會說話，畫面也會說話，他要呼籲民眾黨的委員、網路上的網友們，如果覺得女性參與者不足是個問題，那就理性看待，不要亂牽拖，製造更多歧視女性的言論，徒增社會對立。

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