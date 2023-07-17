她稱716為「真相大白遊行」　凸顯綠營得分題：主攻女性選民

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胡采蘋稱716為「真相大白遊行」　凸顯綠營得分題：主攻女性選民

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行已順利落幕，也引發不少討論。財經網美胡采蘋17日就在臉書分析這場遊行為「真相大白遊行」，因為民眾黨主席柯文哲動員出來的人，就是一個「原來鍵盤後面是這些人」的真相大白，但她認為，這群人並不是太正面的形象，也替綠營揭露一個送分題，就是往後可以主攻女性選票。

胡采蘋認為，昨天的遊行很成功也很失敗，成功的地方在於柯文哲能夠實質號召出一萬人左右的支持者，這是很強的號召力，動員算是成功，但是要打擊到綠營信心動搖的程度，得要四五萬人，這是前高雄市長韓國瑜等級的氣勢，但韓國瑜畢竟有國民黨的牌子在。

至於失敗的部分，胡采蘋表示，因為柯文哲動員出來的人，就是一個「原來鍵盤後面是這些人」的真相大白，這群人可說是恨的結合，討厭民進黨，但是他們會造成一種認同政治的失敗，因為一般人不想跟他們一樣，「我不是那群人」的感受會越來越明顯，以後再看到激烈的鍵盤語言，以前無感，但以後會有非常鮮明的形象出現在眼前，她坦言，那並不是太正面的形象。

胡采蘋指出，一場遊行需要爸爸媽媽帶著孩子出門，需要熱情洋溢的年輕人，現場分小旗子小布條（綁在手臂上或頭上），可愛的男生女生擊掌打氣，還有小朋友小嬰兒被爸媽帶上街，那就是希望，有希望的未來，快樂、溫暖、向前走，我們想要這樣的未來。這就是成功的動員，即使在撐香港的大遊行，充滿氣憤與抗議、天空下著大雨的遊行，她都看到好多人帶狗狗出門一起走，很多歡笑的友誼，共度困難，「你不是看到一個一個原子化的個人，那是很奇怪的景象。」

對此，胡采蘋表示，那樣的族群形象是很難形成認同政治的，一般人想要的是歡樂大團圓的未來，正常的生活，有你有我，溫馨的社會，因此昨天的真相大白遊行，會是柯文哲很長時間的頂點，很難再往上走。

此外，胡采蘋提到，國民黨沒有動員是正確作法，若昨日動員，重擊綠營士氣，柯文哲將坐收漁翁之利。她分析，在候選人不強的情況下，國民黨保留住實力拼立委、拼失血最少，才是正途，藍營如果能提一個較強的副總統人選仍有可為，「我一直奇怪金溥聰為何不直接宣布跟侯友宜搭檔，影子政府，這是可以考慮的牌。」

針對綠營，胡采蘋直言，「真相大白遊行」根本是送分題，未來主打女性選票必然是重點，女性佔投票人口的一半，遠比年輕人更大一群，民進黨總統參選人賴清德的好感度明顯是高於其他所有候選人，沒有女性支持者願意為其他任何一個候選人出門遊行，昨天所有候選人都到場了，事實即是如此，這種票就是等著賴清德爭取的，無論年輕年長女性都是，她們對其他候選人沒有太高忠誠度。

胡采蘋總結，她認為在昨天遊行過後，藍綠陣營都會有支持者回籠，雙方都還有很多可打的牌，尤其執政是比實力，光是立委名單、可能的閣員名單、執政經驗，這都不是新興政黨可以相比的真實實力，後續藍綠雙方的選民都有機會回籠。

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716凱道遊行胡采蘋

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