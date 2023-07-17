日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友平時和女友約會、國內旅遊，會包辦所有開銷，而最近兩人到日本玩，他也很自然地先付了團費，不過他認為這趟金額太大，想跟女友討錢卻不知如何開口，於是發文求建議。這番話掀起熱烈回響，許多網友認為，應該直接講清楚；也有不少人吐槽，「你寵的阿！」

男網友在「匿名2公社」提到，「我的男女交往模式，從來不會開口跟女生要錢，因為我一直覺得，男人開口跟女人要錢會Low掉，所以我不習慣；但僅限於吃飯、喝茶、看電影、國內旅遊。」

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近期，原PO和女友到日本旅遊，很自然地先墊了1人4萬元的團費，「目前看樣子女友似乎不打算給我；但我覺得出國旅遊這種比較大的金額，沒有理由男生全額資助，我希望各自付自己的團費，又不知如何開口，因為我從來沒有開口跟女生要過錢。」

最後，男網友直呼，「4萬元真的有點小心痛，想請問大家，男女朋友一起出國，費用都怎麼負擔？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃園機場提供）

對此，許多網友回應，「一開始沒明講就會讓對方誤解，建議大條錢還是先溝通好」、「跟女友說報名要截止了，就差她的費用了」、「直接說！量力而為很重要，畢竟還沒有結婚，況且現在也有很多AA夫妻」、「就順口跟她說團費總共多少，晚上跟她拿，隔天要付了」、「說我戶頭錢不夠，請她給錢」、「把帳單給她」、「我會主動拿給另一半，因為金額不小」。

同時，也有不少人忍不住開酸，「你養成習慣，改不了」、「愛面子裝大款！付錢時又怕花錢」、「胃口養大了，又沒有事先說好」、「付錢之前就應該先說好，事後說的話容易打壞感情」、「你不是覺得Low掉了嗎？怎麼反悔了呢」。