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凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

▲侯友宜出席112年新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜出席112年新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨參加「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，提出「止炒作」等5大政策，但卻被外界質疑，新北市至今未通過囤房稅，是六都唯一沒實施的城市。侯今（17）日對此表示，囤房稅草案去年3月已送議會審議，希望趕快通過。

侯友宜昨在凱道集會提出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」5大居住政策，今出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」會後接受媒體聯訪時，卻被問到新北市至今未通過囤房稅，是六都唯一沒實施的城市。侯對此答覆，囤房稅草案去年3月已送議會審議，希望趕快通過。

針對總統大選，媒體也問競辦執行長金溥聰的表現。侯答，金執行長跟自己分進合擊，針對很多事情，大家把工作分配好以後，凝聚所有力量，讓不同聲音能夠匯整在一起。至於競辦組織副召集人謝龍介痛批鴻海創辦人郭台銘「博歹筊」，侯則慰勉謝，強調大家都是一番好意，都是希望大家都能面對、坦然，更重要是凝聚力量。

對於黨內整合，侯友宜說，自己對團結所有人一定有信心，更重要凝聚所有力量，團結一起，在所有場合傾聽不同聲音，凝聚力量。針對馬英九前總統招待大陸學生訪台，侯則表示，任何人對兩岸交流對話都是好的方向在走，希望兩岸穩定、台海安全。

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