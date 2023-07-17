懸殊對決影片曝！台中smart鬼切　與「雙節公車」擦撞抖一下

記者許權毅／台中報導

台中市台灣大道與河南路口今（17）日上午7時44分發生一起車禍，45歲謝姓男子駕駛2人座小轎車smart，要往台灣大道快車道切入時，與在專用道上直行的300路公車擦撞，所幸2車速度均不快，僅有車輛碰損，現場駕駛、乘客均安。2車車長差距懸殊，可說是「最長的公車」遇上「最短的轎車」，監視器也拍下「小蝦米對抗大鯨魚」的瞬間。

▲▼ 台中一輛2人座轎車今早行經台灣大道時，變換車道不當，撞上長18m的公車。（圖／記者許權毅翻攝）



該輛雙節公車長度達到18公尺，肇事的轎車則是體型嬌小的2人座smart，長度僅2.6公尺左右，兩者光是車身長度就差距約6倍。路口監視器拍下，謝男緩緩想切入快車道，疑似發現快要撞上公車趕緊煞車，但還是發生碰撞，還好車速不快，只見smart車身抖動了一下，由於正值通勤時間，車上10多名乘客趕緊下車換乘。

▲▼ 時間接近通勤時間，公車上不少乘客趕緊跳車轉乘。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局初步調查，今日7時44分，45歲謝男駕駛轎車沿台灣大道慢車道，在河南路口要往快車道切入時，另名55歲張男駕駛公車，沿專用道上直行，2車就在路口發生碰撞。警方初判肇因係謝男變換車道不當，張男則暫無發現肇事因素，詳細肇事責任待釐清。