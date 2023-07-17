陸「朱雀二號」發射成功　首枚成功入軌「液氧甲烷」火箭

▲朱雀二號遙二運載火箭成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

中國大陸「朱雀二號」遙二運載火箭12日在酒泉衛星發射中心發射升空，成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭。朱雀二號，採用液氧甲烷作為燃料，甲烷燃燒不易積碳、結焦少，比煤油發動機更適合火箭回收重複使用。

《上觀新聞》報導，研製朱雀二號的藍箭航天是一家民營航天公司，本次發射成功，代表著中國大陸現代化商業航天產業體系的成功，這種新的產業體系，讓航天國家隊和民商隊並行發展，既能集中力量大事、攻擊尖端技術，又能提供靈活多樣的商業服務，滿足市場需求。

火箭重複利用代表著人類航天的未來發展方向。甲烷燃燒不易積碳、結焦少，比煤油發動機更適合火箭回收重複使用。馬斯克旗下的spacex公司的獵鷹九號可回收式火箭使用液氧煤油推進劑，發動機存在明顯的結焦和積碳，為多次回收復用帶來障礙，如果將推進劑換成液氧甲烷，阻礙就能迎刃而解。

液氧甲烷是目前可複用火箭最理想的動力，更經濟、更適應未來星際旅行。朱雀二號的成功，代表這條路線是可行的，開闢了人類商業航天的新時代。

《新華社》報導，航天專家表示，液氧甲烷是一種火箭燃料，由液態氧氣和甲烷混合而成。甲烷是天然氣的主要成分，隨著天然氣被送入千家萬戶的廚房灶台和工廠機組，其燃燒效率高、綠色環保、低成本、易制取等優點日益凸顯，甲烷也逐漸成為火箭發動機研究者無法忽視的燃料選項。

火箭研製方藍箭航天CEO張昌武表示，液氧甲烷火箭是藍箭在創業之初就選定的發展方向，通過這一設計思路，未來可實現更低的成本以及火箭的可重復性，同時還能填補相關航天領域內的空白。