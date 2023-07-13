陸青年旅社拒收「35歲以上住客」　業者：打呼會影響他人

▲大陸多間青年旅社限制入住年齡。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林郁婷／綜合報導

青年旅社拒收35歲以上客人合理嗎？這話題近日登上微博熱搜。一名網友發文抱怨，北京多家青年旅社都拒絕讓35歲以上的人入住，理由是中年人睡覺時容易打呼，影響他人睡眠，以及睡上舖可能不安全。對此，律師表示，是否違法要看業者有沒有正當理由。

《中新社》報導，一名網友近日在網路上發文吐槽，北京市有多家青年旅社拒絕接待35歲以上中年人，幾乎都直接在網路平台標明入住的年齡限制，「好容易找到了一個沒有備註這個要求的，通電話的時候，居然也提了這種條件」。

▲網友抱怨青旅拒收35歲以上的人。（圖／翻攝自小紅書）



從訂房網站可以看到，不少青年旅社都對入住年齡有要求，禁止18歲以下的人單獨辦理入住，而上限則每間要求不同，有些規定40歲、50歲或60歲以下，也有較嚴苛的青旅拒收35歲以上的人。大部分有年齡限制的青年旅社，房型一般都是多人同住，像是4人房、6人房或8人房等等，而床鋪為上下舖。



業者表示，年紀較大的人住上鋪，可能隱藏一些危險，例如半夜起床上廁所，一不注意可能受傷，或是本身有高血壓疾病的人，也不適合住上鋪，以及打呼問題等等「我們也是小本生意，一旦出現事故誰也擔不起這個責任」。

▲青旅業者在訂房網站上標明可入住年齡。（圖／翻攝自中新社）



網友們看法兩極，有些人能理解青旅的作法，只要做到提前告知就沒事，就如同老人不能去上幼稚園，年輕人也無法住養老院一樣，然而部分的人則認為這屬於年齡歧視，旅店只是短暫住的地方，沒必要設置年齡門檻。

至於這種作法是否違法？北京市時代九和律師事務所律師閆兵指出，這要看業者是否有正當事由，「（大陸）國內的青年旅社有些僅是作為一種字號稱謂，實際經營策略不一定有具有針對性，如果是這種情況，經營者拒接35歲以上客戶的行為可能構成違法」。

閆兵進一步表示，如果真的有不適合中年人入住的理由，就需要詳細說明，就像遊樂設施會對身高、體重或健康狀況作限制，飛機上靠近安全門的位置只能由年輕、強壯的人坐，「這種理由需要符合社會的公序良俗」。