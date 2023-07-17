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日本熱爆！記者實測汽車陽光直射1小時「車內飆破70℃」

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲日本記者進行實測，讓陽光直射汽車擋風玻璃1小時，看看儀表板上方位置的溫度變化程度。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

日本多地出現逼近攝氏40度的地獄級高溫，東京八王子12日飆到39.1度，群馬縣、埼玉縣氣溫均飆破39度。當地記者展開實測，確認汽車陽光直射1小時儀表板上方的溫度變化，沒想到發現中午車內溫度飆破70度。

據日媒《kuruma-news》報導，日本記者實測當天非常熱，整天都是晴天，最高氣溫37.8度，依據實測計畫，要讓陽光直射汽車擋風玻璃，並把智能測溫儀放置在溫度上升快的儀表板上方，接著把車子熄火放置1個小時，接著分為兩階段進行，第一階段在上午10時30分至11時30分，第二階段在中午12時至下午1時。

在第一階段10時30分開始的實測中，起初溫度顯示39.7度，5分鐘後來到45.9度，10分鐘後升至52.1度，30分鐘後達61.3度，最後實測結束時出現67.9度。

為了進行第二階段測驗，記者再次把空調打開。到中午12時展開第二階段實測，起初溫度為40度，5分鐘後來到51.3度，10分鐘後升至55.7度，30分鐘後為65.9度，接著實測結束時達到72.5度。

報導指出，當車內氣溫升至70度時，糖果軟糖等食物及肥皂等物品都會融化，在這樣的高溫環境中，人不可能待在車內。依據日本自動車聯盟（JAF）2012年8月22日與23日的實驗，在戶外溫度35度的情況下，自中午12時起放置4小時後，車內最高氣溫為57度，儀表板上方來到79度。

在如此熱天裡，車主也必須多留意放置在車內的物品。依據英國媒體先前報導，車內溫度可能達到室外溫度的2倍，有5類物品絕對不建議放置於車內，除了一般熟知的手機等電子產品之外，防曬乳、藥物、水瓶、墨鏡也要帶下車。

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