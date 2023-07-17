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大陸 大陸焦點 特派現場

妙齡女更衣遭男孩闖入2次「全身被看光」　健身房：找媽誤入

記者林郁婷／綜合報導

江蘇蘇州一名女子日前到健身房運動，獨自一人在更衣室換衣服時，遭到10歲男孩闖入2次，由於當時身上沒有穿任何衣物，讓她感到很不舒服和生氣，決定向健身房反應。對此，工作人員表示，男孩進去更衣室是為了找媽媽，並非故意；然而女子認為，這個理由不合理，她無法接受，也希望能得到一個道歉。

《澎湃新聞》報導，這名化名為小雨的女子日前到某健身房游泳，換衣服時被一名10歲男孩闖入2次，當時她沒有穿衣服，因此被陌生人看光讓她覺得很不開心。

▲▼男孩闖女更衣室2次。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男孩闖女更衣室2次。（圖／翻攝自澎湃新聞）

小雨表示，當時更衣室只有她一個人，全身沒穿衣服時，她餘光瞄到一個男生走進來，又馬上退出去，但是沒過2秒，對方再度進來更衣室，「只要眼睛沒問題，就應該能看到我沒穿衣服」。

事後小雨向健身房投訴，得到的回覆卻讓她無法接受，「他（工作人員）就一直說是小孩子找媽媽，不是故意的，至少給我一個道歉和說法，這麼大的男生去更衣室找媽媽，這個理由說得通嗎？」

對此，涉事健身房經理回應，男孩當時從泳池出來走錯地方，但的確是為了要找媽媽，後來也被家長批評教育，「雙方已互相聯繫，也代表健身房道歉，目前只能把更衣室的男女標誌再做大一點」。

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