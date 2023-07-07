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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平赴江蘇考察　鼓勵民營企業把握「高質量機遇」

記者林郁婷／綜合報導

中共總書記習近平5日赴江蘇省考察，中國大陸官媒《新華社》7日發文指出，習近平此次考察，對推動完成全年經濟社會發展目標任務具有重要意義。《新華社》也在文中列出5點，認為是習近平此次來到江蘇釋放的「鮮明信號」。

文中列舉的第一點為「加快實現高水平科技自立自強」，內容提到，習近平此次在蘇州考察，無論是考察蘇州工業園區，還是到高科技企業蘇州華興源創科技股份有限公司，推動高水平科技自立自強的用意十分明確，「面對日益激烈的國際競爭，開闢發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，從根本上說，還是要依靠科技創新。」

▲▼習近平到江蘇考察。（圖／翻攝自微博／新華社）

第二點為「把發展經濟的著力點放在實體經濟上」，加速建設現代化產業體系；第三點為「繼續推進高水平對外開放」，文中提及，蘇州工業園區正是中國改革開放不斷深化的成果，園區內高新技術產業產值佔工業總產值比重高達74.8%。

▲▼習近平到江蘇考察。（圖／翻攝自微博／新華社）

第四點是「鼓勵民營企業把握高質量發展機遇」，內文指出，華興源創科技股份有限公司是一間民營企業，聚焦工業智能製造領域，成果受習近平肯定，「有效引導民營企業參與國家重大創新，推動企業在關鍵核心、技術創新和重大原創技術突破中發揮作用」。

▲▼習近平到江蘇考察。（圖／翻攝自微博／新華社）

最後一點為「把發展成果不斷轉化為生活品質」，文中指出，習近平考察了平江歷史文化街區，重點關注古城保護情形，他也強調維護的重要性，「對待古建築、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心」，保留傳統文化的同時，也改善居民生活環境，「高質量發展必須以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發點和落腳點」。

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