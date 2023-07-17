嘉義廟會爆炸釀28傷　消防局長初判「垃圾袋氣爆」

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義縣和聯境金虎爺會十周年15日在嘉義市區舉行遶境，不料卻發生爆炸事件，造成28人受傷。嘉義市消防局長蘇耀星表示，初步研判可能是氣爆現象，現場有發現黑色垃圾袋，若當時包裹著有氣體的飲料罐或可燃物品，在高溫悶熱的環境下，遇上有人亂丟菸蒂，就有可能發生壓力氣爆。不過，確切的原因仍有待相關單位進一步調查。

▲廟會舞台突然發生爆炸，嚇壞現場民眾。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事LINE）

嘉義縣和聯境金虎爺會十周年15日在嘉義市區舉行遶境活動，吸引超過2萬名信徒前去共襄盛舉，沒想到金山路、永樂一街口的舞台附近突然發生爆炸。嘉義消防局獲報後立刻派出10部救護車趕抵現場，將17名傷者分別送往嘉榮、聖馬、嘉基、陽明、部嘉等5家醫院，包括自行就醫的人數在內，傷者總共有28人，其中7人因受到玻璃穿刺傷或燒傷仍在住院治療，其餘21人經治療後已出院返家休養。

關於爆炸原因，現場目擊民眾有不同說法，有人指稱是發電機爆裂，有人說是路燈炸裂，也有人說是垃圾桶爆炸。嘉義市和聯境金虎爺會長洪斐昭強調，事發之後已立即停止活動，也會協助傷者處理後續事宜，但垃圾桶爆炸一說是片面之詞，一切還有待警消進一步調查釐清。

▲民眾遭炸傷腳部。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據《中國時報》報導，嘉義市消防局長蘇耀星表示，初步研判應該是氣爆現象，現場沒有硝酸鉀、過氯酸鉀等製作炮竹或火藥的物質殘留跡象，也沒有機電設施起火、高空煙火砸落等狀況，考量到傷者的傷勢和現場發現的黑色垃圾袋等物品，不排除是垃圾袋包裹著有氣體的飲料罐或可燃物品，在高溫悶熱的環境下，遇上有人亂丟菸蒂，因而發生壓力氣爆。

嘉義市警察局第一分局副分局長殷嘉宏也表示，依據第一線鑑識人員到場採證跟鑑驗的結果，初判爆炸物品為「垃圾袋」跟「砂石」之類的東西，警方已成立專案小組，會同刑大鑑識科一同進行查辦，希望能早日找出爆炸原因，讓案情水落石出。