嘉義廟會爆炸28傷！初判「爆炸物」有2樣　警喊：將宵小繩之以法

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣和聯境金虎爺會十周年15日在嘉義市區舉行遶境，現場破兩萬名信徒共襄盛舉，不料，金山路、永樂一街口的舞台附近，晚間卻發生爆炸事件，造成28人受傷。根據警方初步調查，爆炸物品為垃圾袋及砂石之類的東西，爆炸原因仍有待進一步調查釐清。

▲嘉義廟會不明原因爆炸。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事LINE）

消防局獲報後，緊急派出10部救護車趕抵現場，將17名傷者分別送往嘉榮、聖馬、嘉基、陽明、部嘉等5家醫院，包括自行就醫人數在內，整起事故截至16日上午9時，一共造成28人受傷，其中7名受到玻璃穿刺傷或燒傷的民眾仍在住院治療，其餘21人則已出院返家。

▲廟會傷者增至28人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義市警察局第一分局副分局長殷嘉宏指出，目前爆炸原因還在積極查證當中，根據第一線鑑識人員到場採證跟鑑驗，初步發現爆炸物品為「垃圾袋」跟「砂石」之類的東西，警方立即成立專案小組，會同刑大鑑識科一同進行查辦，目前專案會議正如火如荼展開。

殷嘉宏表示，針對爆炸物品、原因料敵從寬，不排除爆炸物品為是發電機、爆竹，甚至是疑似爆裂物，希望透過科學檢驗，讓案情水落石出，並將宵小、不法之徒繩之以法，讓其獲得法律應有的制裁，獲得法律應有的制裁。