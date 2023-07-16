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嘉義廟會發電機爆炸17傷「最小才2歲」　多人炸傷滿腳血

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市和聯境金虎爺15日舉辦遶境廟會，不料晚上10時許發生重大公安意外，疑似有一台發電機不明原因爆炸，造人17人燒燙傷、撕裂傷送醫，其中最小的傷患年齡才2歲，衛生局已啟動大量傷患機制，事故原因除了發電機爆炸外，也有人聲稱是路燈爆炸釀禍，詳細情況待警方進一步釐清。

▲▼快訊／嘉義遶境廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義廟會發電機爆炸17傷「最小才2歲」　多人炸傷滿腳血。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義遶境廟會「離奇爆炸」造成17人受傷，最小傷者才2歲。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市消防局收到多人受傷通報後，隨即派出10輛救護車趕到廟會現場，發現共有17人受傷，包含大人小孩都有，年齡最小者年僅2歲，多數人雙腳有燒燙傷及撕裂傷出血等情況，趕緊將傷者分別送醫，其中台中榮總嘉義分院6人、嘉義基督教醫院4人、聖馬爾定醫院1人、陽明醫院3人、衛生福利部嘉義醫院3人。

消防人員表示，現場有民眾聲稱是發電機爆炸，也有人聲稱是路燈炸裂、炸傷等種多說法。嘉義市警方與鑑識人員目前已趕到現場蒐證調查，初步排除炮竹引起，不排除有人為設置爆裂物的可能，將徹夜調閱監視器畫面、採集爆裂物碎片分析以釐清真相。

嘉義和聯境金虎爺會今年成立10周年，15日到新港奉天宮、新港金虎爺總會等處進香，同時舉辦盛大的遶境活動，大量信徒到場共襄盛舉，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏等人稍早皆有出席活動，希望能庇佑市民平安、健康，不料活動進行到晚上時會突然發生爆炸意外。

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