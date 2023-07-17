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大陸 大陸焦點 特派現場

好奇約應召女「一見面就拒絕」　男大生挨罰喊冤：我沒做

記者黃翊婷／綜合報導

中國河南翟姓男子聲稱，自己是一名大四畢業生，去年11月16日出於好奇約了一名從事性工作的女子，見面之後「拒絕發生性關係」，還給了人民幣100元（約新台幣433元）的車馬費，結果被認為構成嫖娼，處以行政拘留5日，讓他感到很不服氣。消息傳開後掀起中國網友熱議，有人覺得翟男是對的，也有人力挺警方，認為違法就該罰。

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲翟男認為自己沒有與女子發生性關係，自然不構成嫖娼。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

根據《瀟湘晨報》報導，翟男表示，他是一名大四畢業生，2022年11月16日透過交友軟體認識一名女子，加了微信之後得知對方是性工作者，出於好奇相約見面，碰面的時候他意識到這件事情是不對的，便以沒看上女方為由拒絕發生性關係，還給了人民幣100元的車馬費。

翟男提到，2023年2月12日突然接到派出所電話，說他涉嫌嫖娼，接受調查之後被處以行政拘留5日，他不服提起行政複議，南召縣政府維持了原決定，因為這件事情，學校也對他處以延遲1年畢業的處罰，「我認為我不屬於嫖娼，我沒有和她發生性關係，而且我是主動拒絕和她發生性關係的，在主觀意志上是拒絕的。」

消息傳開後掀起中國網友兩派意見熱議，一派人支持翟男，認為他確實沒有做，就不應該受罰，「這道題確實有點無解」；但大多數人都力挺警方並表示，「成年大學生說出於好奇也太搞笑了」、「這是幹嘛？約過來寫論文嗎」、「他已經完成違法交易前期操作」。

針對各界紛爭，南召縣政府一名工作人員透露，翟男的拘留已經執行完畢，如果不服，可以提起行政訴訟。

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