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大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

▲▼河南小兄妹從29樓通風管道口墜入地下室身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲河南小兄妹從29樓通風管道口墜入地下室身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南平頂山一小區兩名兒童，6月17日順著通風管道從29樓墜到負二樓。20日上午，兩個孩子的蘆姓表姐透露，兩個孩子不幸身亡，通風管道口沒有任何安全警示標識。據蘆女介紹，兩個孩子是兄妹，哥哥10歲，妹妹6歲，家住平頂山市金域藍灣小區。

據《極目新聞》報導，「他們家在小區7號樓東單元的頂樓29樓」，蘆女表示，事發時間在17日19時10分左右，當時外婆正在家裡做飯，兩個孩子自己跑到樓頂去玩耍。沒一會外婆聽到一聲震耳欲聾的巨響。

當時，外婆馬上到樓頂去找孩子，但沒見著孩子，只是注意到天台上一個1公尺多高的水泥台上的蓋板沒了，出現一個洞口，洞內不斷地有灰塵冒出。

「當時外婆也沒有想到孩子掉進去了，樓頂沒有找到孩子，又下樓去找」，蘆女說，當時家人找到了物業，後來聯繫了消防站，查找了小區監控都沒有找到孩子。之後有人分析，兩人可能掉入了樓頂的管道口。

隨後，消防分別從4樓和2樓鑿開牆壁，連通管道後，才發現兩個孩子在底下。最後從地下室將兩個孩子拉了出來，離事發已經過去兩個小時，孩子已經沒有呼吸。

蘆女提供的圖片顯示，出事的管道口突出樓頂地面，有1米多高的水泥台，管道口有蓋板。

家屬稱，孩子出事那天，他們到現場看到洞口僅留下蓋板的部分破損碎塊。那時，他們才發現蓋板是在一塊木板上鋪了不到兩公分厚的水泥。

▲▼河南小兄妹從29樓通風管道口墜入地下室身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

蘆女稱，之後了解到這個管道是樓房的通風管道，一直從29樓樓頂垂直延伸到地下室，「這房子建好十年了，木板也都腐化了，基本沒有任何承重能力。」蘆女稱，管道口旁邊沒有任何提示，哪怕寫上「禁止踩踏」等字樣，10歲的孩子也認字了，不會往上爬。

另外，據小區居民王先生介紹，在小區內，樓棟的樓頂沒有門，所有居民上頂樓都是自由的。不少樓頂都養鴿子、種菜、養花，出入都比較隨意。

20日上午，小區物業工作人員稱，通往頂樓的入口屬於安全通道，無法進行封閉，「樓頂上也不是小孩玩鬧的地方，沒事的話不能上樓頂，監護人應該給小孩普及安全知識。」另外，該工作人員還表示，孩子掉入的洞口屬於消防煙道通風排氣口，此次事件是個意外，目前頂樓都已經設立了「禁止攀爬」的標識，後續會進一步加強管理。

蘆女稱，兩個孩子中，男孩正在上國小，女孩正在上幼兒園。這幾天，孩子的父母精神恍惚。

事發後，孩子家屬一直在跟物業和當地街道等負責人進行溝通，但是一直沒有結果。蘆女希望相關監管部門能夠出面，查出這種安全隱患出現的原因。蘆女也希望每個人能夠提高自我保護的意識和能力，避免此類慘劇再次發生。

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