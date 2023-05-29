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小麥收成期百輛收割機卡高速下不去　連續雨天恐發芽現災情

▲河南小麥收成遇「天災人禍」。（圖／翻攝北晚在線）

▲河南當地媒體釋出「百輛收割機」被卡在高速公路上的資訊，引起外界關注。（圖／翻攝北晚在線）

記者魏有德／綜合報導

河南南陽為小麥主產區，近期因進入小麥收割的期程，大批外地收割機前往當地作業，不過，卻發生「上百台收割機因超寬超高無法下高速公路」的情況。再加上受氣候影響，河南一帶連日陰雨天氣，小麥發芽後便無法收成，在駐馬店等地區已出現來不及收成而歉收的情形，引起外界關注。

▲河南小麥收成遇「天災人禍」。（圖／翻攝北晚在線）

▲部分大型機具因跨省作業手續未完成而停在路邊等待。（圖／翻攝北晚在線）

《北晚在線》報導，南陽市農業農村局黨組成員、市農業機械技術中心主任李奇表示，南陽市的政策並沒有發生大的變化，但是一些機手因為之前沒有辦理大件運輸手續，在高速收費站遇到了通行問題，經過近期的協調工作，這些問題已經基本得到解決。

根據當地媒體釋出的資訊下顯示，有一批外地前往南陽作業的收割機成排的被擋在下高速公路交流道處等待，主因是部分車輛超高、超寬，或者沒有辦理 「跨區作業證」等。不過，隨著河南近期連日降雨，收割機在和老天爺搶時間的情況下無法作業，讓當地民眾頗有微詞。

南鄧高速新野北收費站站長張文卿表示，收割機必須使用貨車運輸，超過行車證標準載重量的車輛不符合免費通行的規定，「不過，河南省出台了指導性意見，跨區機手簽署告知書後可以通行，這一措施逐漸擴大到小藍牌車輛。」

張文卿強調，收費站與南陽市農業農村局已加強合作交流，努力協調所有涉及「三夏」生產工作的車輛，「從5月1日起，截至28日上午，已有493輛運輸收割機成功通行，無滯留車輛。」

▲河南小麥收成遇「天災人禍」。（圖／翻攝北晚在線）

▲小麥熟成後因陰雨天氣而發芽會導致「顆粒無收」。（圖／翻攝中國國情）

除收割機作業受影響，河南當地的氣候也讓小麥收成遇上歉收危機。在河南駐馬店的農民姚先生還拍影片哭訴，600畝小麥因陰雨天氣致使出芽，幾乎顆粒無收。他提到，小麥成熟後不太乾，來不及收割，加上當地連續四天下雨，小麥已經長出嫩芽，「天氣預報說後面兩天還要下雨，整個駐馬店都是這個情況，如果沒有大晴天晾曬，農民可能損失慘重。」

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