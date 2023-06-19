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大陸 大陸焦點 特派現場

情侶相擁挨批「噁心想吐」　男生回「那妳吐啊」...結果驚呆旁人

記者魏有德／綜合報導

河南一對年輕情侶昨（18）日搭乘地鐵時，拉著手把互相依偎在一起，這舉動讓一名坐在對面的大媽不滿，只見這名大媽大聲地斥責，「你摟著她，我（覺得）噁心！我噁心！」小情侶中的男生見狀也不甘示弱的回擊稱，「妳噁心就吐啊！」沒想到，這名大媽還真的作勢呸了一下，還嚷嚷著，「吐了！」讓一旁乘客看傻眼。

▲小情侶在地鐵上摟抱依偎，一名乘客看不過去稱「噁心想吐」。（圖／翻攝微博）

▲小情侶在地鐵上摟抱依偎，一名乘客看不過去稱「噁心想吐」。（圖／翻攝微博）

《中華網》報導，一則短視頻（影片，下同）在網上瘋傳，小伙子在地鐵上緊緊摟著女友，坐在對面的大媽卻稱自己被噁心到想吐，隨後更是大聲「呸」！短短十幾秒視頻逗樂不少網友，不過在好笑之餘，這則視頻也引發了網友們熱議。

透過周遭乘客拍下的畫面顯示，這對小情侶在地鐵車廂內緊緊摟抱在一起，坐在對面的大媽則是出言制止稱，「你摟著她，我噁心，我噁心！」起初男生還沒發現大媽是在指責他們，等到意識過來後，這便出言回擊，「妳噁心那妳就吐啊！」

沒想到這名大媽還真的作勢佯裝要吐，先是呸了幾口，還大聲的說道，「我吐了！」而這支影片迅速在路網瘋傳，甚至還有網友「二創」出許多搞笑的影片，引起許多網友關注。

對於雙方的舉動，網友紛紛表示，「大媽還是別搭地鐵，21世紀還有這種舊思想」；「也沒做出過份的事，不喜歡就別看」；「公共場合真不嫌丟人？」；「支持大媽」；「在公共場合要有最基本的道德底線...」。
 

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