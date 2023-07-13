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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／國台辦宣布天亮醫療「已認識錯誤」　即日取消制裁

▲▼海峽論壇,2023海峽論壇,新媒體創享論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國台辦去年8月制裁台灣民主基金會、國際合作發展基金會及4家相關企業。對此，國台辦今（13）日指出，鑒於「天亮醫療」深刻認識錯誤，決定即日起不再對其採取懲戒措施。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，近一年來，天亮醫療多次提供相關材料，對涉事情況作了解釋，表明是企業內部管理失察，其負責人近日在接受台灣媒體採訪時表示，「台獨」會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作，本人及企業支持「九二共識」、反對「台獨」，將與「台獨」相關組織、機構劃清界線。

陳斌華表示，鑒於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。

陳斌華最後強調，堅決反對「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利；目前對其他3家企業的懲戒措施保持不變。

大陸去年8月決定對「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施，禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

光寶集團旗下的天亮醫療隨即回應稱，經查後發現為一名於2018年離職的員工，個人報名參加該基金會主辦之醫療科技推廣研習班，報名費用為新台幣300元，此純員工個人進修行為，公司並無支付此筆報名費用，更無此捐款，期盼外界了解事實真相。

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