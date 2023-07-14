兩岸青創基地剩半數運作？　國台辦：經考核保留77家

▲「創業武漢·台青說吧」活動。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／北京報導

針對大陸兩岸青創基地僅剩半數在運作的質疑，國台辦今（14）日回應稱，經嚴格考核現保留77家，截止2022年底，累計超20萬人次參與兩岸青年就業創業基地和示範點的交流活動，「能不能為台青提供實質幫助，參與過的台青最有發言權；大陸是不是有更大發展空間，台胞台企的發展成就最有說服力。」

國台辦新聞發言人陳斌華指出，大陸2015年以來積極搭建平台，累計授牌設立79家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點；制定青創基地管理辦法和績效考核工作細則，規範基地和示範點的設立、運行和管理，經嚴格考核現保留77家。

陳斌華表示，據統計，截止2022年底，基地和示範點累計服務和入駐台青投資企業和創業團隊4900多個，吸納實習就業創業台青近25000人(次)，累計超20萬人次參與相關交流活動。

在新冠疫情期間，陳斌華指出，相關基地和示範點依然舉辦了形式多樣的交流活動，譬如江蘇2022年舉辦台灣青年電子商務培訓班、廣州組織了「築夢珠江展翅飛翔-2022年台灣大學生廣州實習體驗活動」、武漢舉辦2022「創業武漢·台青說吧」政策宣講會等。

▲陳斌華。（圖／中國台灣網）

新冠疫情解封後，陳斌華稱，上海基地舉辦2023海峽兩岸青年創業大賽、台企稅務沙龍等活動；天津舉辦創業培訓和座談分享活動；長沙舉辦2023湘台青年人才交流座談會等。

陳斌華表示，基地和示範點能不能為台青提供實質幫助，參與過的台青最有發言權，大陸是不是有更大發展空間，台胞台企的發展成就最有說服力。

陳斌華最後強調，會繼續支持基地和示範點建設，為台青來大陸發展營造更好環境，提供更好服務，也歡迎更多的台青朋友前來參訪交流，了解大陸發展的真實情況。