兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

2023兩岸青年峰會今（12）早在北京開幕，逾220名台灣民眾到場參與，其中超過一半是「首來族」。大陸國台辦副主任潘賢掌致詞時指出，希望台灣青年與大陸青年攜手同心，共同推動兩岸關係重新回到和平發展的正確引導。

▲潘賢掌致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

潘賢掌在致詞時提了3點希望，首先是希望兩岸青年珍惜共同的歷史記憶，其次是希望能勇於承擔共同的時代責任，「只有堅持一個中國原則和九二共識，才能實現兩岸關係的和平發展。」

潘賢掌接著指出，近年來，民進黨當局不斷靠外部勢力進行謀獨挑釁，充當西方遏制中國發展的幫凶和馬前卒，將兩岸關係推向兵凶戰危的險境；廣大台灣青年要認清歷史大勢、明辨是非，與大陸青年攜手同心，共同推動兩岸關係重新回到和平發展的正確引導，為維護和平統一前景作出重要貢獻。

潘賢掌最後一點指出，希望兩岸青年攜手開創共同的美好未來，歡迎更多的台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業，將為此創造更好的條件，提供更多的機遇和幫助。

北京市委副書記劉偉表示，北京是一座擁有3000多年建城史、860多年建築史的歷史文化名城，也是一座朝氣蓬勃的現代化大都市。

劉偉接著說，北京會深入學習貫徹習近平總書記賀信的精神，繼續秉持兩岸一家親的理念，始終尊重關愛造福台灣同胞，積極為台青來京學習、就業、創業、生活提供便利，繼續打造兩岸青年峰會等交流平台，為兩岸青年交流提供更加廣闊的空間和促進兩岸關係和平發展融合。

▲連勝文透過影片致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

國民黨副主席連勝文透過影片致詞稱，交流是兩岸合作雙贏的目標，台灣青年可關注文化、體育、教育、科技等領域，呼籲鼓勵青年朋友多到大陸交流，透過此次峰會認識更多朋友。國民黨青工總會長廖怡琇、青年事務委員會執行長陳克威等人到場出席。

另外，現場還簽署了「服務京津冀協同發展框架協議」，並進行了「最美家庭」、「北京市工人先鋒號」、「首都勞動獎章」頒獎儀式。

▼廖怡琇等人到場參與。（圖／記者蔡儀潔攝）

中山大學學生劉繼嵐是第一次到大陸，她表示，自己很喜歡看《甄嬛傳》、金庸武俠劇等，此次來北京對古代建築很感興趣，看到市區現代化高樓大廈與充滿歷史感的古蹟、胡同形成鮮明對比，覺得「很新奇、很有魅力」。

▲張少甫。（圖／記者蔡儀潔攝）

同樣是「首來族」的台北師範大學學生張少甫表示，此次很高興能來參加北京兩岸青年峰會，感受到兩岸一家親的溫馨感，希望在北京能感受和學習悠久的歷史文化，同時大陸發展比想象中快，來此也可看看當地的高速發展，兩岸應多做交流。

據悉，本次峰會以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，舉行開幕式、主論壇和科教、體育、創新人才分論壇，是新冠疫情之後，擴大規模舉行的兩岸青年活動之一，預計台灣方面將有220多人參加，超過一半都是首次來大陸的台灣青年。