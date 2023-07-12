　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

▲▼兩岸青年峰會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

2023兩岸青年峰會今（12）早在北京開幕，逾220名台灣民眾到場參與，其中超過一半是「首來族」。大陸國台辦副主任潘賢掌致詞時指出，希望台灣青年與大陸青年攜手同心，共同推動兩岸關係重新回到和平發展的正確引導。

▲▼兩岸青年峰會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲潘賢掌致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

潘賢掌在致詞時提了3點希望，首先是希望兩岸青年珍惜共同的歷史記憶，其次是希望能勇於承擔共同的時代責任，「只有堅持一個中國原則和九二共識，才能實現兩岸關係的和平發展。」

潘賢掌接著指出，近年來，民進黨當局不斷靠外部勢力進行謀獨挑釁，充當西方遏制中國發展的幫凶和馬前卒，將兩岸關係推向兵凶戰危的險境；廣大台灣青年要認清歷史大勢、明辨是非，與大陸青年攜手同心，共同推動兩岸關係重新回到和平發展的正確引導，為維護和平統一前景作出重要貢獻。

潘賢掌最後一點指出，希望兩岸青年攜手開創共同的美好未來，歡迎更多的台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業，將為此創造更好的條件，提供更多的機遇和幫助。

北京市委副書記劉偉表示，北京是一座擁有3000多年建城史、860多年建築史的歷史文化名城，也是一座朝氣蓬勃的現代化大都市。

劉偉接著說，北京會深入學習貫徹習近平總書記賀信的精神，繼續秉持兩岸一家親的理念，始終尊重關愛造福台灣同胞，積極為台青來京學習、就業、創業、生活提供便利，繼續打造兩岸青年峰會等交流平台，為兩岸青年交流提供更加廣闊的空間和促進兩岸關係和平發展融合。

▲▼兩岸青年峰會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲連勝文透過影片致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

國民黨副主席連勝文透過影片致詞稱，交流是兩岸合作雙贏的目標，台灣青年可關注文化、體育、教育、科技等領域，呼籲鼓勵青年朋友多到大陸交流，透過此次峰會認識更多朋友。國民黨青工總會長廖怡琇、青年事務委員會執行長陳克威等人到場出席。

另外，現場還簽署了「服務京津冀協同發展框架協議」，並進行了「最美家庭」、「北京市工人先鋒號」、「首都勞動獎章」頒獎儀式。

▼廖怡琇等人到場參與。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼兩岸青年峰會。（圖／記者蔡儀潔攝）

中山大學學生劉繼嵐是第一次到大陸，她表示，自己很喜歡看《甄嬛傳》、金庸武俠劇等，此次來北京對古代建築很感興趣，看到市區現代化高樓大廈與充滿歷史感的古蹟、胡同形成鮮明對比，覺得「很新奇、很有魅力」。

▲▼兩岸青年峰會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲張少甫。（圖／記者蔡儀潔攝）

同樣是「首來族」的台北師範大學學生張少甫表示，此次很高興能來參加北京兩岸青年峰會，感受到兩岸一家親的溫馨感，希望在北京能感受和學習悠久的歷史文化，同時大陸發展比想象中快，來此也可看看當地的高速發展，兩岸應多做交流。

據悉，本次峰會以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，舉行開幕式、主論壇和科教、體育、創新人才分論壇，是新冠疫情之後，擴大規模舉行的兩岸青年活動之一，預計台灣方面將有220多人參加，超過一半都是首次來大陸的台灣青年。

ET快訊
LIVE／殺警憑什麼爽坐外役監　萬中選一祕密就在備註欄
新竹知名連鎖5間店無預警倒閉！　消費者手上一疊票...超傻眼
Toyz爆乳人妻新歡「很抱歉我愛你」！　發文被挖
快訊／12縣市大雨特報！　大雷雨狂轟3區
運動中心淋浴間洗澡　突遭闖入性侵
獨／陸軍鬥毆！　士兵倒地送醫
快訊／21歲起重機駕駛恍神　單車騎士當場慘死
殺警犯易寶宏外役監夢碎！　其他重刑犯「被連累」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

陸郵政銀行招牌將CHINA拼成「CIHNA」：工人不懂這英文

兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

陸男被轉賣緬甸途中跳車求救！　應徵廚師淪「豬仔」每日遭電擊

鄭州恐怖暴雨3小時內降水量達90公釐　民眾驚呼：開啟看海模式

「日執意把核污染水排海」　中常駐聯合國副代表：極其不負責任

陸《反間諜法》7月上路　國安部長透露下一步：修訂實施細則

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

陸郵政銀行招牌將CHINA拼成「CIHNA」：工人不懂這英文

兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

陸男被轉賣緬甸途中跳車求救！　應徵廚師淪「豬仔」每日遭電擊

鄭州恐怖暴雨3小時內降水量達90公釐　民眾驚呼：開啟看海模式

「日執意把核污染水排海」　中常駐聯合國副代表：極其不負責任

陸《反間諜法》7月上路　國安部長透露下一步：修訂實施細則

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

啦啦對女神巫苡萱穿平口泳裝錄影　一下水走光「泳衣變圍巾」糗翻

一站查上市公司ESG、財報！　證交所投資資訊平台上線

名主播張立群上課了　全球人壽「我的籃球夢」小小主播營登場

獨／李坤城「最後的浪漫」　爭議房產過戶時間表曝光

台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

民眾拾獲皮包！屏東內埔警通知領取　失主：不是在家裡？

婚假請8天！公司發公告「取消3600元禮金」　她錯愕：看透了

新竹「百帝超跑美髮」5店驚傳倒閉　消費者手上一疊票...超傻眼

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭

大陸熱門新聞

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

世界最大苗寨起火釀2死！客服：消防演習

陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

寶格麗官網「台灣列為國家」　官方道歉了

空姐被亂流甩飛！　急護乘客「撞破機頂」

天空出現罕見「雙太陽」　專家揭真相

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

法拉利停店門口遭砸車窗！他爽一秒代價出爐

政大雄鷹首赴北京！

醉女當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

美對陸發出旅遊警示！陸：錯誤做法

罕見天象「血月」11月降臨！

更多熱門

相關新聞

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

民眾黨總統參選人柯文哲日前酸總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德，「反中反得心安理得」，有本事不要拜媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王與土地公，因為都是「中共同路人」。民進黨立委王定宇12日批評，媽祖、關公成神的時候，根本還沒有中共，智商157的人怎麼會跟國台辦、國民黨說一樣的蠢話？

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

侯友宜首談接受九二共識　國台辦回應

侯友宜首談接受九二共識　國台辦回應

美批准新一波對台軍售案　國台辦回應

美批准新一波對台軍售案　國台辦回應

武漢台北路通往解放大道　國台辦揭秘背後深意

武漢台北路通往解放大道　國台辦揭秘背後深意

關鍵字：

國台辦潘賢掌兩岸青年峰會

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

宥勝神隱3周「現身澳洲」被直擊

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面