為黃國昌土地爭議抱屈　館長喊「這是共業」：我們沒在選不用這樣！

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，而黃國昌近期深陷土地、房產爭議。館長受訪時為其抱屈，他表示，他現在也不是個立委、也沒有當官，黃國昌也沒逃避「我們沒有要選舉，所以真的不用這樣。」

黃國昌近期陷入土地、房產爭議，日前名下保護區土地違規鋪設混凝土闢建停車場，新北市府城鄉發展局表示，這筆土地不符合土地使用規則，黃國昌則澄清，這筆土地承租給鄰居，自己並不知情，若有違法就依法依約處理。張錦豪日前又接著加碼，爆黃國昌住宅「長高長寬」，經新北工務局初步判定違建。

至於非法佔國有地疑慮，國有財產署官員表示，黃國昌住家一帶的基地範圍大，被佔用地共有2筆，國產署依法必須持續清理佔用地，但非外傳的「一整排都是」。不過官員也強調，國有地違約佔用，租金追繳沒有上限，呼籲盡快面對。

對於黃國昌土地爭議是否受委屈，館長則表示，自己講這也不準，「我是他好朋友，在旁邊看他當然覺得他很冤枉，畢竟他現在也不是個立委、也沒有當官」。

館長指出，相信台灣人看了 ，誰揭弊揭最多、而且講得都是事實，那就是國昌老師，你再去污他這個東西，他也說願意接受法律，他沒逃避也沒有閃。

館長指出，自己覺得有點誇大其詞，這三天鋪天蓋地這樣抹，「我覺得真的很多餘，因為我們沒有要選舉，所以真的不用這樣。」

館長表示，三立、民視、自由記者也都在現場，「我講白了，就是，哎！都看得懂，反正沒關係，今天辦這遊行就是會這樣子，我們就要習慣它，對不對？這種既存違建的東西，整個新北市、台灣拖出來，我們算一下到底有多少件？既存違建30幾年，大家算一下，這是共業嘛！對不對？」

