快訊／黃國昌喊716遊行不分黨派　「站出來會讓政府學會謙卑！」

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，黃國昌活動前受訪表示，今天不分黨派要求政府落實居住正義，喚回司法公正。九大訴求都是政府過去承諾卻未做到，還有些在遊行前過關，反映出人民站出來會有力量，會讓政府學會謙卑。

黃國昌表示，716上凱道最重要的訴求，就是喚回司法正義、落實居住正義，蔡政府做了非常多承諾，也開很多支票，但這幾年人民看到的是橫行的權貴。

黃國昌指出，2017年司改國是會議中，蔡政府許多重要承諾都無法做到，導致外役監引發這麼大風波，今天不分黨派的人民站出來、用共同的價值，發出人民的聲音，讓總統府聽到人民的心聲跟怒吼。

黃國昌指出，今天不分黨派、團結一致，要求政府落實居住正義，喚回司法公正。

對於上街正當性被質疑，黃國昌表示，大家可以清楚看到這次九大訴求，都是政府過去承諾卻未做到、百般推託，還有些在遊行前過關，反映出人民站出來會有力量，會讓政府學會謙卑。

對於民進黨指這場遊行已經變成「政治秀場」，黃國昌批評，民進黨說今天集會訴求一變再變，民進黨不敢來凱道面對人民就算了，請不要繼續污衊。

黃國昌直言，九大訴求從來沒有更正，執政黨連閱讀能力都有問題嗎？九大訴求清清楚楚，還有些民進黨拿香跟拜，這場遊行屬於全民，請不要再污衊！

