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台大合唱團登音樂廳「美聲唱收驚歌」　網友讚嘆：台版彌撒

記者楊惠琪／台北報導

不少人有收驚的經驗，但你知道收驚者持咒的內容是什麼嗎？台大合唱團把以「收驚咒語」編寫成的「收驚歌」，日前搬上國家音樂廳演唱，以美聲唱出「天清清、地靈靈、哪吒七歲點分明」咒語，氣勢磅薄、震撼全場，表演影片在網路吸引點閱，網友紛紛讚嘆：「簡直是台版彌撒」、還有網友說：「聽完三魂七魄都歸位了」。

台大合唱團是國內最大規模學生合唱團，成軍歷史悠久，演唱曲風多元，多次登上國家音樂廳演出，目前正進行 2023 《靜靜深夜 緜緜思念》夏季巡迴音樂會，日前在台北國家音樂廳演唱由音樂家簡上仁將收驚咒語改編成的「收驚歌」，帶有神秘色彩又具有台灣民俗信仰的曲風，驚艷全場。

▲台大合唱團用美聲唱出「收驚歌」引起迴響。（圖／翻攝自Facebook／台大合唱團）

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▲台大合唱團用美聲唱出「收驚歌」引起迴響。（圖／翻攝自Facebook／台大合唱團）

台大合唱團演唱的「收驚歌」，歌詞全程以台語演唱，以優雅樂聲唱出「天清清 地靈靈、哪吒七歲點分明、頭戴老君帶、身穿素衣數萬兵、上山打猛虎、上天庭叫天將、落地下、救萬民」，中間還穿插「香煙通法界、拜請收魂祖師降雲來、四大金剛降雲來、天摧摧、地摧摧、金童玉女扶同歸、收到東西南北方、收到中央土地公、本帥來收驚、本帥來收驚、不收別人魂、不收別人魄、收你弟子魂魄回」的唸謠。

影片放上台大合唱團YouTube頻道，吸引近30萬人點閱。吸引許多網友留言：「終於有這一天，台灣有屬於自己文化的宗教音樂讓大家像聽西洋古典樂的彌撒曲一樣莊嚴肅穆」、「終於知道外婆在幫小孩子收驚時的咒語是什麼了」、「中間咒語聽起來像饒舌」、「台灣的台語收驚文居然可以那麼美」、「道地台語的收驚歌，台大合唱團竟然能唱得這麼的豪邁昂揚」、「農曆七月快到了，好應景」。

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