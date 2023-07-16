「辦喜事不能關門！」她被爸媽逼留下來看家　全場傻了：根本沒聽過

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者姜國輝攝）



記者朱祖儀／綜合報導

結婚有許多習俗需要遵守，但你有聽過這條禁忌嗎？一名女網友透露，哥哥最近要結婚，但爸媽卻說因為辦喜事不能關門，所以要求她在家留守，讓她聽了一頭霧水，好奇大家是否有聽過這項習俗。文章曝光後，許多人都搖頭表示「根本沒聽過」，也有人猜測可能的其中原因。

原PO在PTT發文表示，哥哥最近結婚要辦喜宴，但爸爸卻說因為家門不會關，所以要求她在家裡顧門，不能跟著去喝喜酒。她聽到後馬上去詢問媽媽說，「為何我要在家裡顧？」結果對方也說「辦喜事家裡不能關門」，讓她當場傻眼，「到底是哪裡的習俗？」

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許多人看到文章後，紛紛表示根本沒聽過這項習俗，「從沒聽過家人結婚，因為要留在家顧門不能去的」、「堂弟之前結婚去新娘家迎娶是要留人在家裡，是怕有親戚來沒人招呼～但是喜宴應該大家都要去才對」、「有喜事不能關門，好荒謬」、「你爸媽沒有想到你開門顧家，歹徒知道你家喜事，不擔心你被劫財劫色嗎」、「沒聽過這種習俗，真有人闖入你也抵擋不了啊？要留應該留爸爸才對」。

也有人猜測，「你住哪裡？之前有遇過女方住南部，習俗規定小姑不能參加喜宴」、「可能妳生肖沖到，爸爸不好意思說明白」、「是不是因為屬虎才不能去？」「沒聽過這習俗，但有聽過『姑類』不能去迎娶，大姑小姑、姑姑之類的不能參加，是不是故意找理由把你支開」、「只聽過某些地方迎娶或訂婚時小姑暫避，沒聽過婚宴姊妹不能出席、家裡喜事不能關門」。

▲爸媽透露，本來是為了防小偷。（示意圖／ETtoday資料照）



原PO透露，事後將此事告訴哥哥，對方也很傻眼，根本不知道這件事情，和爸媽溝通後得知，要求她留下來主要是防小偷，因為家裡有現金，「但這一切就是把門關起來鎖起來就可以解決，所以我就不懂為何要去吃喜宴了，家門還堅持不關」。最後哥哥幫忙溝通，才決定把家門關起來讓她去喜宴。