薪水存266萬「媽媽保管12年」：以後感謝我！她結婚見存摺慘哭了

▲12年存款估有266萬，結果原PO從媽媽身上拿回存摺，竟只剩下5萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「12年後，怎麼知道會這樣...」一名女網友自曝血淚教訓，婚前12年薪水都給媽媽保管，當年媽媽還掛保證喊話「將來妳會感謝我」，直到結婚前夕，原PO才拿回存摺，本以為會有百萬存款，結果一看只剩下5萬，讓她崩潰不已。文章曝光後，網友也搖頭直呼「所以我都花完，直接跟我媽說我沒錢！」

一名女網友在臉書《匿名2公社》表示，當年因為相信媽媽一句話，「現在妳把錢交我管，將來妳會感謝我」，因此她12年來都把薪水乖乖奉上，連存摺與提款卡也交由媽媽保管，直到出嫁前夕，上述東西才返還給原PO，結果一看存款金額只剩5萬，一瞬間讓原PO人生崩塌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我難過了好長一段時間...」原PO說，不甘辛苦賺的錢只剩5萬，卻也對爸媽的金錢、教養觀念感到無能為力，「他們認為孩子賺錢給父母，本來就是應該的！」

如今原PO已經結婚生孩，媽媽卻時不時會問起工作收入，讓原PO陷入天人交戰，「不知該不該誠實回答？」畢竟她與老公有房貸、車貸要扛，又有雙寶要養，「生活壓力也很大。」

底下網友建議，「不用誠實，（收入）報少就好了」、「結婚生子了，就以自己的家庭為主吧，不要太過愚孝，父母方面就做到不虧心就行了，加油」、「告訴她每個月支出就好」、「所以我都花完，直接跟我媽說我沒錢」、「這樣的媽媽，勸妳還是不要如實回答才好，並且要常常哭窮，最好常常有向娘家要借錢的意思」。

也有網友好奇反問，「12年的薪水，全部給媽媽？那這12年，妳的吃穿住行的錢呢？」原PO也補充回應，婚前與爸媽同住，過去12年薪水都是2萬3000元，媽媽只給4500元當生活費，而原PO要自行負擔早晚餐、加油費與娛樂開銷等，「剩下來的，媽媽說要幫我存起來。」照上述來推算，若2萬3000元已扣掉勞健保，等於月存1萬8500元，12年存款應該有266多萬元。

最後，原PO也回憶感嘆，儘管媽媽會說4500元不夠用再說，但她從來不敢說，常常餓肚子也不願跟媽媽討錢，「記得有次要去燙髮，請媽媽幫我領3000元出來，結果被罵浪費錢」，更沒想到12年後，只剩5萬存款的下場。

▼原PO透露，薪水領23K，媽媽只給她4500元生活費。（圖／翻攝匿名2公社）

