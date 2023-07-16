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柯文哲曾喊藝術不入流！　許淑華曝也被罵過「文化恐怖份子」

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員許淑華質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大位，近日聲勢大漲，卻被挖出其於2014年的著作《白色的力量》提到，「第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四、第五，文學院差不多第六流，藝術的就根本不入流」，引發熱議。對此，民進黨台北市議員許淑華15日就在臉書大批，柯文哲對他人專業的輕蔑及踐踏，才是真正的恐怖與隱憂。

許淑華表示，這幾天友人紛紛自嘲是柯文哲口中的三流、四流、不入流，她直言，身為柯文哲口中「不入流的文化恐怖份子」，只希望這次曝光能讓大家早日醒悟，柯文哲將下屬當狗當太監，跟貶低各種專業是三四流，背後的邏輯思維都是同一件事，「對專業的不尊重、對人的不尊重」。

許淑華提到，2015年，她被柯文哲市長稱為文化恐怖份子，只因當時她與許多文資工作者，極力要求台北市政府，能手下留情保存三井舊倉庫。她解釋，三井就倉庫位於北門圓環附近的三井物產株式會社，見證台灣在20世紀初期，經營茶葉、樟腦及木材業對外出口貿易的歷史，也是台灣現存唯一保留三井物產菱形商標的建築物，可說是台北發展史、日本殖民台灣的重要文化記憶。

許淑華批評，但他們窮盡手段保存台北人記憶的一切努力，都被柯文哲簡化成「文化恐怖份子」，六個字；三井舊倉庫也在台北市政府強力介入文資審議、甚至不惜在公聽會控制民眾發言的情況下，搬遷到鄰近位置，然而，重要的三井物產菱形商標，卻遭毀損。

因此，許淑華直言，這只是柯文哲災難的縮影，柯文哲對他人專業的輕蔑及踐踏，是講也講不完的。她舉例，像是柯文哲辱罵台北流行音樂中心，是太監，對堅持專業、扶持音樂產業成長的北流工作人員，相當不公平，到今天為止，大眾仍未聽到柯文哲的道歉，「我想，民眾應該好好思考，希望這樣的災難領導我們的國家嗎？」

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