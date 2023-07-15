填補監視缺口！日本擬在「北大東島」部署車載防空雷達

▲防衛省考量在沖繩東邊的北大東島部署航空自衛隊車載型機動防空雷達系統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本政府防衛省正考量在沖繩東方太平洋上的北大東島部署航空自衛隊車載型機動防空雷達系統，填補目前警戒監視「空白地帶」，以因應可能發生的領空遭入侵等情況。

日本時事通信社報導，日本防衛省幹部表示，在中國軍機頻繁於日本西南群島周邊活動之際，太平洋側空域是日本警戒監視的「空白地帶」。

北大東島位於沖繩本島東方約360公里處。日本防衛大臣濱田靖一14日在記者會上表示，他們正在研究可能部署車載型機動防空雷達系統的地方。

雖然濱田並未說明何時會做出決定，但指出「包括太平洋側廣大空域在內，強化我國周邊空域經常性且持續性的警戒與監視態勢，是重要課題」。

日本防衛省考慮部署的是車載型雷達系統，運作所需人力約30人。北大東島上的北大東村議會2021年12月通過希望自衛隊部署的意見書，防衛省正在進行可能部署地點的環境調查等工作，預計本月20日舉行說明會向居民說明研議狀況。

日本過去因應俄羅斯、中國及北韓的威脅，以西側為監視重點地區打造防空網。但在包括伊豆群島及小笠原群島在內的太平洋島嶼上卻缺乏監控能力，連固定式雷達也沒有。日本政府去年12月制訂的防衛力整備計畫中，載明要在這片地區部署移動式雷達。

共軍近年來持續強化跨越「第一島鏈」進出太平洋的能力。今年4月，中國國產山東號航艦就在沖繩南方海域實施約620次的艦載機起降訓練；到了6月，中俄4架轟炸機編隊飛行通過沖繩本島與宮古島間空域。

日本防衛省幹部對共軍進出太平洋保持警戒，視為「尋求統一台灣的行動」，且今後也將持續。自衛隊目前雖然都是靠船艦及航機進行因應，但強調經常性監視的必要性。