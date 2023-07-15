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水上摩托車炫技！南韓2歲童被「強力水柱」擊中噴飛　顱骨骨折

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓首爾的著名景點漢江公園上月發生2歲兒童被水上摩托車噴出的水柱擊中，當場被噴飛，頭部向後倒下，摔得四腳朝天。由於許多市民曾抱怨在漢江散步時遭水上摩托車駕駛蓄意潑水，影片被人PO上論壇後隨即引發網友議論，遭逢事故的2歲幼童甚至因此頭部顱骨骨折，父母已經向警方報案，也準備提告。

▲▼男童在首爾汝矣島漢江公園被水上摩托車「水柱噴飛」。（圖／翻攝自韓網）

▲男童在首爾汝矣島漢江公園被水上摩托車「水柱噴飛」。（圖／翻攝自韓網）

根據YTN、朝鮮日報等南韓媒體報導，一名南韓網友11日在某個水上摩托車愛好者論壇討論區發布一段影片，譴責6月24日在汝矣島漢江公園騎乘水上摩托車的男子未注意步道上的行人，朝著孩童噴射強力水柱，導致一名2歲男童被噴飛倒地，其餘圍觀的孩子們也被全身淋濕，原本正在錄影的家長一邊緊張喊著「唉唷，該怎麼辦」，一邊上前關心跌倒的男童。

報導提到，影片中水上摩托車的騎乘者似乎已經確認了當時在欄杆前圍觀的幾名孩子所站的位置，準確地轉向後才噴出水柱，由於跌倒的男童顱骨骨折，父母向永登浦警局報案後，正打算以傷害罪對駕駛A某提出刑事訴訟。A某已主動打電話向警方表明身分並接受調查，但他宣稱此前並不知道孩子有受傷，並非故意為之。

▲▼男童在首爾汝矣島漢江公園被水上摩托車「水柱噴飛」。（圖／翻攝自韓網）

▲2歲男童身型矮小，不堪水柱噴出的力道向後倒地，摔得四腳朝天。（圖／翻攝自韓網）

發文者則表示，有爆料指出，釀成意外的水上摩托車已經在周末被售出，懷疑是否有隱匿事故。但A某對此全盤否認，並無出售水上摩托車或是逃逸、躲避調查等情況，「如果知道小孩受傷，當然會現場解決，但當下連海警都沒有來，所以以為沒發生事故」。

報導指出，據南韓現行法規，乘坐水上摩托車等水上休閒器材而威脅他人安全，最高可處50萬韓元（約新台幣1.2萬元）罰鍰，但要檢舉違規達4次以上才會被吊銷駕照。但由於現場管理困難，漢江事業本部透露，據了解目前為止並沒有任何一名駕駛有被依法開罰。

報導稱，網路上隨便搜尋都能找到教導如何製造更大水流、市民被噴水或隨機邀請路人搭乘水上摩托車的相關影片。網友們也表示，水上摩托車發出的噪音令人困擾，平常在漢江散步也有被莫名噴過水的經驗，每每事出突然，根本來不及錄影舉證，即使報警處理，等警方到場時對方也早就騎著水上摩托車離開，相關管制並不積極。
 

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