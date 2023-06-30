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家樂福超市離家近什麼都有　生活便利的好朋友

▲▼家樂福,生活便利,超市。（圖／家樂福提供）

圖、文／家樂福提供

就在家附近的家樂福超市，功能與服務橫跨量販店及超商，商品應有盡有，方便又好逛，只要看到橘黃色的家樂福超市招牌燈，就知道可以在這裡買得到所有需要的東西，有些還有24小時營業，更是讓人大呼貼心，不論何時想到要買什麼，都可以來家樂福超市看看，會有意想不到的驚喜！

最輕鬆優雅的購物體驗，就在家樂福超市

社區化經營的家樂福超市，根本就是家旁邊的好鄰居，吃的用的，不用跑遠就什麼都買得到，而且營業時間長，對所有鄰居來說，都是購物逛街的好地方。家樂福超市動線順暢，視覺穿透性強，所有商品陳列能夠一目了然、盡收眼底，清楚掌握位置與購物動線，購物便利性大增。選好想買的物品之後，不用跟著人擠人排隊，自助結帳便利又迅速，結帳不求人，只要將貨品放在秤台上，一一掃過條碼，明細都會清楚列在螢幕上，還可以依照需求及喜好決定支付方式，便於操作又快速，免去排隊所受的折磨與浪費的時間，既貼心又舒心。

▲▼家樂福,生活便利,超市。（圖／家樂福提供）

媽媽們一早送完小孩上學，不用苦等開門時間，直接到家樂福超市就能買菜，雞肉、豬肉、牛肉應有盡有，各式生鮮蔬果、有機╱履歷╱家樂福嚴選蔬菜都齊全，還有冷氣吹，讓買菜也能成為一件優雅又迅速的事，想喝咖啡，還可以順道帶杯現煮的inLove Café；夜貓族大半夜臨時想吃什麼消夜，都可以隨時補貨，更棒的是，家樂福超市有多樣化的進口商品，眾多日、韓、東南亞、美國、法國、義大利等歐洲進口商品及零食，讓你一秒出國環遊世界，想吃什麼都不會失望。

▲▼家樂福,生活便利,超市。（圖／家樂福提供）

生鮮、熟食、日用品什麼都有，購物好方便

家樂福超市就好像濃縮版的家樂福量販店，功能與服務甚至橫跨量販店及超商，不論是單身上班族，或者是下班後還要趕著煮晚餐給一家人吃的職業媽媽，在有點忙或者特別累的時候，到家樂福超市來，都能得到最直接的幫助，熟食、便當、烘焙麵包、inLoveCafé，種類多樣化，又方便又好吃，加菜或者直接搞定一餐，甚至連明天的早餐都可以一起準備起來，就是這麼的方便，不用傷腦筋。

家樂福超市最貼心也最讓人舒心的地方是，在超市的一隅還規劃了顧客休息（休憩）座位區，購物之餘，買杯咖啡或一些點心休息一下，享受難得的悠閒時光，不啻是一種幸福。

▲▼家樂福,生活便利,超市。（圖／家樂福提供）
 

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