廚師漢克最可靠的神隊友「KitchenAid」優質鍋具　家樂福會員專屬點數限時超值換購中

▲專業料理人廚師漢克建議想挑戰自煮的人選擇優質廚具，讓自己更輕鬆烹調出美味料理。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代社會健康意識抬頭，自煮生活蔚為風潮，不論是要喂飽全家大小或是獨自享受，想親手烹調出兼顧美味與健康的美饌是許多人追求的目標。從英文教學專業跨界成為料理人的「性感派主廚」廚師漢克，認為烹飪是連繫人與人之間感情的最佳方式，只要有高品質的廚具在手，誰都能大膽嘗試，探索未知，對廚師漢克而言，具備多用途、高品質及良好設計的KitchenAid系列廚具及配件就是日常煮食的神隊友，各種食材煎煮炒炸，用起來都超級順手，正好家樂福即日起至8/6推出會員專屬紅利點數超值購活動，只要消費累積足夠點數再加價，就能以約2.2折的超殺價格入手主廚也愛用的KitchenAid系列廚具及配件，讓您可以馬上開始嘗試新的口味、食材及烹飪手法。

就像家樂福以家家快樂又幸福為企業目標，希望成為人們傳達愛意的最佳助攻手，廚師漢克會愛上料理也是因為「只要有人煮飯，就會有人聚在一起，我喜歡大家聚在一起的感覺。」眾人同桌品嚐美食、席間談笑交流，就是人間天堂的模樣。為了成為專業廚師，漢克追到偶像主廚傑米．奧利佛（Jamie Oliver）開設的英國餐廳，自薦從洗碗開始做起，就這樣一路從英國米其林星級餐廳工作，到現在自己做私廚外燴，廚師漢克可以說是每天都在廚房與食材、廚具打交道；身為專業料理人的他，非常擅長使用手邊當下現有的食材，靈活變化出各種美味佳餚。能臨機應變掌握整個料理過程，是來自漢克停不下來思考的個性，他認為想做出美味料理，必須懂得食材與溫度之間變化的原理概念，給自己試錯的機會，烹飪技術基奠於經驗的累積。

▲廚師漢克笑說會愛上料理，是因為喜歡大家一起吃飯的感覺。

不過，一般人上班上課就夠忙了，少有時間力氣鑽研烹調原理，因此廚師漢克建議「入手優質廚具很重要，能讓料理事半功倍，運用好的廚具能讓烹飪的美味佳餚更上一層。」以鍋子為例，漢克表示傳統鍋子愈重品質愈好也就愈貴，但現代人料理講求快速方便，輕薄材質更符合需求，因此挑選中價位、鍋具厚薄適中的鍋子更適合。然而廚具品牌那麼多該選誰？漢克對歷史悠久又有好口碑的品牌更有信心，自1919年經典廚師調理機面世以來，KitchenAid不斷延續品牌的傳奇，特別為喜歡下廚、創造料理、烘焙或沖泡的使用者設計出更全面的產品系列， 讓烹調成為生活的一部分。這次KitchenAid 系列帶來了優質廚具，提供整套廚房日常烹飪工具。

▲家中常用的廚具如炒鍋，廚師漢克認為可以從經典品牌入手，像是來自美國百年精品廚具KitchenAid。

所有不鏽鋼鍋具都具備導磁底座，可適用於所有爐具上達到完美的烹飪效果。不沾煎炒鍋採用不含 PFAS 的陶瓷不沾塗層 – 有益於您的健康及環境。該系列亦配有耐用的陶瓷長方烤盤、陶瓷深碗、鍋鏟湯勺組及廚房剪刀。所有產品都經過精心設計，持久耐用，讓您可以不斷地創作自己喜歡的菜餚。讓漢克笑說「細節」就是好用關鍵！他補充說明，「現代人不是要煮粗飽，而是煮出自我生活風格」，而KitchenAid鍋具厚薄大小等設計，都非常吻合現代人的烹調習慣，難怪能夠收穫全球超多粉絲的心。

▲KitchenAid廚具設計符合現代人的料理習慣及風格，又有流線時尚美感，廚師漢克笑說「細節」滿滿。

迫不及待想試試看風靡世界的好用廚具？只要成為家樂福會員就能輕鬆入手，即日起至8/6，KitchenAid廚具包括廚房剪刀、鍋鏟湯勺組、不鏽鋼主廚萬用鍋、陶瓷不沾煎炒鍋、陶瓷深碗（含蓋）、陶瓷長方烤盤、不鏽鋼淺燉多用途鍋、不鏽鋼中華鍋共8款不鏽鋼系列廚具，家樂福會員可使用紅利點數獨享2.2折起的加價購超級優惠，例如亞洲家庭料理最愛的不鏽鋼中華炒鍋30cm，市價8,000元，只要紅利點數6,000點＋1,980元就能帶回家，或用紅利點數540,000點免費兌換，換購門檻低得驚人，而且不只全台家樂福量販、超市門市都能兌換，家樂福線上購物享有單筆滿599元即可直接加價259元起擁有，宅配到府送到家不只省錢更省力。

▲KitchenAid系列廚具共8件，包括鍋、碗、烤盤及料理用具，只要成為家樂福會員就能以超低折扣帶回家。

希望自煮出多種美味好料、學會烹飪技巧的人，不妨每天鎖定廚師漢克的FB，學習不同料理心法和技巧，入手好用的廚具也是必要的功課，好的廚具像是一把開啟美食殿堂的金鑰匙，簡單就能創造出專屬於自己的獨特飲食生活風格，想擁有高品質系列廚具又不想荷包大失血，快快加入家樂福會員，趁這波到8/6止的會員專屬紅利點數超值購活動入手，每款KitchenAid廚具數量有限，動作太慢沒搶到可就只能等不知何時才有的下次機會囉。