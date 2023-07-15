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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：台灣是中國領土一部分　這是台海真正現狀

▲▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

▲大陸中央外辦主任王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央外辦主任王毅在當地時間7月14日，在印尼雅加達出席第13屆東亞峰會（EAS）外長會。他稱，「台獨」與台海和平水火不容；台灣是中國領土的一部分，這是歷史事實，也是國際共識，更是台海的真正現狀。

據《新華社》報導，當地時間7月14日，中央外辦主任王毅在雅加達出席第13屆東亞峰會外長會，強調台灣問題是中國內政，不容外來干涉，駁斥了個別國家稱中方單方面改變台海現狀的錯誤論調。

王毅表示，台灣是中國領土的一部分。這是歷史事實，也是國際共識，更是台海的真正現狀。想要改變這一現狀的恰恰是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。

他強調，「台獨」同台海和平水火不容，「台獨」行徑才是台海和平的最大破壞因素，要真正維護台海和平，就需要堅決反對「台獨」，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。」

王毅13日出席東亞合作系列外長會時稱，當前形勢下，地區國家尤其要警惕事關本地區和平安全的3個消極動向。

他表示，分別是要警惕所謂「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東盟（ASEAN）中心地位，衝擊以東盟為核心建立起來的行之有效的區域合作架構；要警惕北約（NATO）試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗，破壞地區國家多年努力得來的和平穩定局面；要警惕域外大國借南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。

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