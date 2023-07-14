月內二會！王毅印尼會布林肯　再提「台灣問題」

▲布林肯7月13日在印尼會晤王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯和中共中央外事辦主任王毅13日在東協雅加達外長會議場邊舉行雙邊會談，這是1個月內雙方第二度會面。據陸官媒《新華社》報導，王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。

報導稱，王毅說，國務卿先生上個月訪華時，習近平主席就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見。雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識，最重要的一條就是重回峇里島議程，朝著校準中美關係這艘巨輪的航向邁出重要一步。

他提到，下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把拜登總統多次作出的一系列承諾切實落到實處。

報導稱，王毅表示，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。他強調，作為具有重要影響力的大國，中美應尊重地區國家努力，支持東盟中心地位，避免將爭議和複雜因素引入區域合作。

報導表示，雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行了積極探討。認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

布林肯上月中旬訪問北京，會晤大陸國家主席習近平和外交高層官員。不到一個月，布林肯和王毅又在印尼雅加達舉行會談。