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王毅出席東盟會議　爭取早日達成「南海行為準則」

▲王毅到雅加達出席東盟會議。（圖／翻攝自中國大陸外交部）

▲王毅出席東盟會議。（圖／翻攝自中國大陸外交部）

記者林郁婷／綜合報導

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨日赴印尼雅加達，出席中國—東盟（10+1）外長會。王毅在會中表示，中方支持東盟打造經濟增長中心，以中國式現代化為各國提供新機遇，另外，他也呼籲，雙方應持續堅持開放的區域主義，抵制各種逆全球化和「脫鉤斷鏈」，爭取早日達成「南海行為準則」。

中國大陸外交部凌晨在官網發文，內容提到，中央外事辦主任王毅與東盟各國外長、東盟觀察員和東盟秘書長會面，並於會議中通過《東南亞友好合作條約》20週年紀念聯合聲明和加快達成「南海行為準則」指針文件。王毅指出，20年間其他大國相繼加入《條約》，東盟的夥伴因此不斷增加，「中方為此感到高興。」

王毅表示，中國和東盟攜手共建「一帶一路」，促進區域經濟一體化，「中方支持東盟打造經濟增長中心，中國致力於高質量發展，以中國式現代化為各國提供新機遇，願與東盟加強團結協作，攜手推進亞洲現代化進程」。

王毅也提出五點主張，一是「共同弘揚友好合作精神」，中方願意率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書；二為「共同堅持開放的區域主義」，堅定推進區域一體化進程，抵制各種逆全球化和「脫鉤斷鏈」，加快中國東盟自貿區3.0版談判，加強粵港澳大灣區和海南自貿港同東盟發展規劃對接合作。

三是「共同釋放新的合作潛能」，持續深化藍色經濟合作，將2024年確定為中國東盟人文交流年；四為「共同應對全球風險挑戰」，推動中國東盟清潔能源合作中心盡快落地，促進地區能源轉型，中方也將繼續支持東盟區域地雷行動中心建設；最後是「共同維護地區和平穩定」，繼續恪守《南海各方行為宣言》，爭取早日達成「南海行為準則」。

王毅最終強調，「中國東盟永遠是鄰居、是夥伴，更是兄弟姐妹，中國將按照習近平主席提出的親誠惠容理念，堅定不移奉行對東盟友好合作政策，堅定不移致力於同東盟國家共同發展振興。」

東盟各方則指出，「中國已成為東盟堅強有力的合作夥伴」，並感謝中方支持東盟中心地位和共同體建設，對於中方率先表示願簽署《東南亞無核武器區條約》議定書表示讚賞，如今期望中方加快推進自貿區升級談判，加強互聯互通。

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