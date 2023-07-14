　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／府會2次海戰！陳其邁挑釁議長笑「壓艙貨」　康裕成：是突襲　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府跟議會掀起第二次海上大戰，日前在端午節划龍舟比賽，市府隊以10秒險勝，不過現在市政府跟議會又要進行第二次對決，就在15日雙方又要在海上進行帆船比賽，康裕成私下「抱怨」此舉根本是對議會展開突襲，而且市長還跟議長開玩笑說她是「壓艙貨」。

▲高雄市政府與市議會日前舉辦龍舟賽，議長康裕成抓到有槍手 。（圖／翻攝康裕成臉書）

▲高雄市政府與市議會日前舉辦龍舟賽，議長康裕成抓到有槍手 。（圖／翻攝康裕成臉書）

高雄市府會的水上運動君子之爭再開戰場。由陳其邁市長領軍的市府隊，將在15日2023高雄海洋派對活動中與市議會隊伍再度同場競技，一較高下。上個月在端午龍舟競賽中，議會隊以10秒之差殘念敗給市府隊後，一直要求「好膽擱來」，正好跟風這次「高雄國際帆船賽」，雙方邀約海上再戰，究竟這次帆船競賽市議會隊伍能否扳回一城或是市府團隊再度吹響勝利號角，這精采的賽事必然是本屆高雄海洋派對的亮點之一。

▲高雄市政府與市議會日前舉辦龍舟賽，議長康裕成抓到有槍手 。（圖／翻攝康裕成臉書）

▲高雄市政府與市議會日前舉辦龍舟賽，議長康裕成抓到有槍手 。（圖／翻攝康裕成臉書）

府會之間的海上大戰還沒開打，就先比嘴上功夫，議長康裕成就私下透露，陳其邁市長日前竟然說她是「壓艙貨」，意思是說「我會妨礙我們議會隊的速度，嫌我太重啊，沒有什麼功能，不過怎樣取笑都沒關係，因為這個活動是為了行銷高雄，再被他取笑都沒關係」。

而之前龍舟比賽以10秒輸給市府隊，康裕成也在臉書披露「市府找來4名槍手，根本就勝之不武」。康裕成表示：「他們有四個槍手，號稱是未來的消防局副局長，我們這次是被突襲，因為時間很短，突然被邀請去參加表演賽，但是沒有關係，我們希望海上活動，相關海上活動都能受到台灣民眾的關注，只有高雄有機會、有資格、有條件去做這樣的比賽，歡迎大家來關注」。

ET快訊
一隻手看出身體4問題！　2位置發紅恐肝硬化
好萊塢大罷工　「37項行為」通通禁止
快訊／警政署發布20高階警官異動
獨／寶寶「第一次逛夜市」就遇到韓哥！爸媽讚：好萊塢男神超親切
快訊／陸軍官「營區身亡」
哈林外甥女爆豪門婚變　真實互動曝光
《木曜4》爆團隊全離職！　坤達經紀人鬆口錄影近況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

健康放鬆抽好禮　桃園推廣視障按摩舉行抽獎活動

桃竹苗分署助初次尋職青年就業　尋職+就業最高可領45,000元

充滿原民風捷運站！　機捷A17領航站進駐5件原民藝術裝置

竹市青年事務委員會擴大參與啟動　打造青年活力城市

全國救護英雄大比拼　南消救護高手奪佳績

警局副分局長變身廣播員　全力宣導反詐騙「鄉親啊！別被騙啦」

獨／府會2次海戰！陳其邁挑釁議長笑「壓艙貨」　康裕成：是突襲　

台南舊城區優先盤點　完成21處路口行人專用時相

小小萌警出擊閃耀「一」夏！　小朋友參訪南警一分局

7／5起擴大猴痘疫苗接種對象　台東衛生局籲民眾儘速接種

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

健康放鬆抽好禮　桃園推廣視障按摩舉行抽獎活動

桃竹苗分署助初次尋職青年就業　尋職+就業最高可領45,000元

充滿原民風捷運站！　機捷A17領航站進駐5件原民藝術裝置

竹市青年事務委員會擴大參與啟動　打造青年活力城市

全國救護英雄大比拼　南消救護高手奪佳績

警局副分局長變身廣播員　全力宣導反詐騙「鄉親啊！別被騙啦」

獨／府會2次海戰！陳其邁挑釁議長笑「壓艙貨」　康裕成：是突襲　

台南舊城區優先盤點　完成21處路口行人專用時相

小小萌警出擊閃耀「一」夏！　小朋友參訪南警一分局

7／5起擴大猴痘疫苗接種對象　台東衛生局籲民眾儘速接種

健康放鬆抽好禮　桃園推廣視障按摩舉行抽獎活動

徐新洋喜帖曝光！　徐乃麟霸氣花百萬買單婚禮

深耕印度27年備受肯定　萬海再獲一個印度-遠東區間年度最佳航商

全英最髒房子！連床都被垃圾淹沒　屋主辯：我有「垃圾袋」恐懼症

白宮古柯鹼「找不到主人」結案　特勤局：去年至少2度發現毒品

郭子乾為「柯P演唱會」熱身　排練到一半「郭台銘來電」嚇傻

冠軍隊特攻唯一選進李沛澄　李逸驊：準度可追上謝亞軒

議員爆黃國昌透天厝佔國有地　「犯什麼法可能要問問黃律師」

桃竹苗分署助初次尋職青年就業　尋職+就業最高可領45,000元

快訊／台中BMW與計程車碰撞側翻　車窗秒變逃生窗...女乘客傻眼

「幼齒、新鮮蔬菜」當噱頭　噁男臉書廣告寮國選妃...這下慘了

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

企業協力認養基隆候車亭

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

謝國樑會面AIT孫曉雅　分享城市願景

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

全國資深績優村里長表揚　南投縣5人獲殊榮

「塑美貝」大爆炸　藍軍要求全面體檢

交通違規記點新制施行

全國首創古蹟Podcast　淡古邀播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會　簽訂MOU

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館完工

中央大學與昇貿科技　成立聯合研究中心

台南芒果韓國樂天集團上架

比利時外賓參訪　勞動部衣啟飛翔創客基地

更多熱門

相關新聞

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

台中林女遭丟包事件引發網路熱議，更因一名網友「阿宏」先是自稱當事人，PO出「林女與另一名女子的對比圖」被抓包盜圖，事後該名阿宏稱自己並非當事人，引起撻伐，豈料被盜圖正妹現身，經查，ＩＧ帳戶名為Gina的她，就是寬頻房訊董事長游登傑的未婚妻邱筠淨。

愛妻男老街接嬌妻出事了　雙黃線迴轉撞柱拐翁

愛妻男老街接嬌妻出事了　雙黃線迴轉撞柱拐翁

檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃

17歲少年遭警誤逮流血　彰警：誤會一場

17歲少年遭警誤逮流血　彰警：誤會一場

關鍵字：

高雄議長龍舟帆船高雄議會市政府槍手帆船影音

讀者迴響

熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

快訊／吳速玲限動首回應！　

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

阿宏PO短髮正妹照「長相差太多」才丟包！本尊被神出

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面