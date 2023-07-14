獨／府會2次海戰！陳其邁挑釁議長笑「壓艙貨」　康裕成：是突襲　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府跟議會掀起第二次海上大戰，日前在端午節划龍舟比賽，市府隊以10秒險勝，不過現在市政府跟議會又要進行第二次對決，就在15日雙方又要在海上進行帆船比賽，康裕成私下「抱怨」此舉根本是對議會展開突襲，而且市長還跟議長開玩笑說她是「壓艙貨」。

▲高雄市政府與市議會日前舉辦龍舟賽，議長康裕成抓到有槍手 。（圖／翻攝康裕成臉書）

高雄市府會的水上運動君子之爭再開戰場。由陳其邁市長領軍的市府隊，將在15日2023高雄海洋派對活動中與市議會隊伍再度同場競技，一較高下。上個月在端午龍舟競賽中，議會隊以10秒之差殘念敗給市府隊後，一直要求「好膽擱來」，正好跟風這次「高雄國際帆船賽」，雙方邀約海上再戰，究竟這次帆船競賽市議會隊伍能否扳回一城或是市府團隊再度吹響勝利號角，這精采的賽事必然是本屆高雄海洋派對的亮點之一。

▲高雄市政府與市議會日前舉辦龍舟賽，議長康裕成抓到有槍手 。（圖／翻攝康裕成臉書）

府會之間的海上大戰還沒開打，就先比嘴上功夫，議長康裕成就私下透露，陳其邁市長日前竟然說她是「壓艙貨」，意思是說「我會妨礙我們議會隊的速度，嫌我太重啊，沒有什麼功能，不過怎樣取笑都沒關係，因為這個活動是為了行銷高雄，再被他取笑都沒關係」。

而之前龍舟比賽以10秒輸給市府隊，康裕成也在臉書披露「市府找來4名槍手，根本就勝之不武」。康裕成表示：「他們有四個槍手，號稱是未來的消防局副局長，我們這次是被突襲，因為時間很短，突然被邀請去參加表演賽，但是沒有關係，我們希望海上活動，相關海上活動都能受到台灣民眾的關注，只有高雄有機會、有資格、有條件去做這樣的比賽，歡迎大家來關注」。